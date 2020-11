AMLO evita hablar sobre los comicios en EEUU y elogia la democracia

"Para que no haya malas interpretaciones, no podemos pronunciarnos, no debemos hablar acerca de las elecciones en EEUU, porque todavía no es un proceso concluido y tenemos que actuar con mucha prudencia", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

El jefe de Estado hizo esa declaración ante periodistas en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, para que se entienda por qué el Gobierno no habla sobre el tema.

A la vez hizo una extensa defensa de la democracia en el país latinoamericano y un recuento de los tiempos en que predominaba el fraude electoral.

López Obrador convocó a que la ciudadanía colabore para que "la democracia se arraigue, se convierta en costumbre, en hábito".

El llamamiento del gobernante fue a que la sociedad no regrese "a las etapas de predominio del fraude, de la compra del voto, del relleno de las urnas y de la falsificación de actas [de escrutinio]".

La declaración fue hecha mientras funcionarios estatales en los estados de Georgia y Pensilvania informaban en EEUU este 6 de noviembre nuevos datos de resultados de las elecciones del 3 de noviembre, según los cuales el candidato demócrata, Joe Biden, tomaba la delantera sobre el presidente Donald Trump en el conteo de votos en curso en ambos estados, decisivos para el resultado final pendiente.

"El mejor sistema político"

López Obrador, que se define a sí mismo como un "liberal" en permanente controversia con "conservadores", evitando distinciones entre izquierdas y derechas, afirmó que construir un sistema político democrático será el principal legado de su movimiento, que llegó a la presidencia en su tercer intento en julio del 2018.

"Ésa va a ser una contribución de nuestra generación, es parte esencial de la transformación de México: el mejor sistema político es la democracia", expresó el presidente.

A continuación hizo un recuento de la historia de la democracia en el mundo y en su país.

"Desde los griegos quedó eso de manifiesto, cuando se hacen los análisis de todos los sistemas políticos, cuando se analiza qué es la monarquía, qué es la oligarquía, qué es la democracia, se llega a la conclusión de que es el mejor sistema político", reseñó.

Apuntó que la ausencia de democracia permite que se arraigue la corrupción.

"Sin duda, muchos de los problemas de México, sobre todo el principal problema, la corrupción, se pudo afianzar en el Gobierno, pudo echar raíces, por la falta de democracia", prosiguió.

Entre las virtudes de la democracia, comentó que permite "equilibrios, competencia, obliga al que está en el Gobierno a hacer bien las cosas, porque si no, en la elección futura, sale ese partido y entran otros, es competencia y eso es bueno".

En cuanto a México, comentó que durante mucho tiempo padeció "el predominio de un grupo, de un partido, cuando no había democracia, había imposiciones".

Citó como ejemplo el caso de Costa Rica, que contó con "un sistema democrático perfecto, en un país con menos extensión territorial y menos población, pero con un sistema político democrático ejemplar de toda América, que incluso resistió las etapa de predominio de las dictaduras, que azotaron sobre todo en el Cono Sur".

Lamentó que México era entonces "una vergüenza", con un recuento de fraudes desde 1988 a 2012, hasta que "afortunadamente la última elección (2018) fue distinta".

Finalmente, convocó a que en las próximas elecciones de 2021, para elegir 15 gobernadores y renovar completamente la Cámara de Diputados, se respete el voto en comicios libres de fraude.