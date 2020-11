Venezolanos creen que un triunfo republicano en EEUU traerá más asfixia contra su país

"Trump ha sido muy duro con Venezuela, sin importarle nada, yo creo que si él gana, los próximos años serán muy duros, no sé si el otro sea mejor, pero Trump fue catastrófico, no solo para acá sino para el mundo", dijo a Sputnik Roberto Morán, residente del este de Caracas.

Durante su gestión, Trump aplicó numerosas sanciones, y entre ellas, las que más han golpeado la economía venezolana han sido las que están dirigidas a bloquear a su principal industria Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA).

Entre 2017 y 2020, PDVSA no pudo comprar maquinaria, repuestos, contratar servicios, ni vender su producción, porque cualquier empresa que entable una relación comercial con la estatal venezolana se convierte en blanco de la Casa Blanca.

Este tipo de medidas se han extendido también a las áreas de servicio, como lo son las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua, por lo que los venezolanos han sufrido las consecuencias de los ataques de Trump al mandatario Nicolás Maduro, con el objetivo de sacarlo del poder.

Para Romina Núñez, maestra y residente del oeste de Caracas, el triunfo del candidato republicano será una pésima señal para los años venideros.

"Realmente yo no sé qué va a pasar si gana Biden, pero sí sé que pasará si gana Trump, todo el panorama será negro para nosotros, porque ninguno decide sentarse a negociar algo realista que permita a los venezolanos oxigenarnos", agregó.

Entre los consultados por Sputnik, algunos también consideraron que el triunfo del actual mandatario, podría traducirse en una definitiva salida del poder de Maduro.

"Puede influir mucho quien gane, Trump ya tiene conocimiento de aquí, quizá otro nuevo no va a querer meterse con Venezuela de lleno, él ya ve esa mina que hay en Venezuela, siempre Estados Unidos se ha metido en los países que tienen problemas y aquí no hay solución y el pueblo no tiene un apoyo, así que él sí actuará para sacar a Maduro", dijo a Sputnik María Pérez de 58 años, trabajadora de mantenimiento y residente del norte de Caracas.

Para Luis Morales, trabajador social y residente del este de la capital, el resultado de las elecciones en Estados Unidos no va a cambiar en nada la política de ese Gobierno hacia su país.

"El que manda en EEUU es el Senado, las multinacionales, las industrias farmacéuticas, Estados Unidos lo mueven tres industrias: la medicina, la guerra y la reconstrucción de las áreas que destruyen. Que gane Biden o el psicópata [Trump] no va a cambiar en nada las sanciones contra Venezuela, mucho más allá de que sea Nicolás [Maduro] el presidente, ellos vienen es por los recursos de Venezuela", indicó.

Muchos venezolanos siguen con atención las elecciones estadounidenses, aunque para algunos las esperanzas de que algo pueda cambiar respecto a su país son bajas.

De acuerdo con las encuestas, el candidato demócrata, Joe Biden, está 6,7 puntos a nivel nacional por encima del candidato republicano, Donald Trump.

En las últimas semanas casi 100 millones de estadounidenses han adelantado su voto, más del 70% que en 2016, por lo que se estima que en esta jornada alcanzará un récord de participación.