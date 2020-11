China amenaza a EEUU con responder recíprocamente a restricciones contra periodistas

"Volvemos a llamar a EEUU a cambiar inmediatamente su política, poner fin a la presión política sobre los periodistas chinos, en caso contrario China tomará unas medidas de respuesta simétricas y decididas", afirmó Wang en rueda de prensa.

Subrayó que Pekín actuará según el principio de "ojo por ojo" y "tomará las medidas necesarias para defender los derechos legítimos de los periodistas chinos".

En mayo pasado, EEUU anunció que reducía la estancia de periodistas chinos en su territorio permitido por el visado a 90 días a partir del día 5 de ese mes, por lo que los visados de todos los periodistas chinos en el país norteamericano expiraron en agosto.

Según el Ministerio de Exteriores de China, ellos solicitaron una prórroga de visados, pero EEUU no ha respondido nada hasta hace poco.

Solo la semana pasada, recordó el portavoz de la Cancillería china, algunos de esos periodistas fueron avisados de que sus solicitudes de prolongación de visados habían sido aprobadas por otros 90 días, hasta el 4 de noviembre. De este modo, los reporteros se vieron obligados a solicitar una nueva extensión.

"Es más, EEUU exigió de manera infundada que los reporteros no realicen actividades periodísticas mientras se consideren sus solicitudes de prórroga de visados", añadió Wenbin.

Debido a las controversias entre China y EEUU sobre el modo de cubrir la pandemia del coronavirus, Washington exigió en febrero de 2020 que varios medios de comunicación chinos reduzcan el número de periodistas en el territorio estadounidense, lo que provocó la expulsión de 60 corresponsales chinos del país.

En respuesta, Pekín requirió en marzo que los periodistas estadounidenses que trabajaban en China para los periódicos The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post entreguen sus tarjetas de prensa, lo que obligó a diez periodistas estadounidenses a abandonar el país.

Además, EEUU y China reforzaron las exigencias mutuas para los periodistas, pidiendo informes sobre el número de empleados, finanzas y otros aspectos de la actividad de las oficinas periodísticas en su territorio.