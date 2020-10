EEUU impone nuevas sanciones contra 5 personas y 11 entidades relacionadas con Irán

Las personas sancionadas incluyen "a tres ciudadanos iraníes: Hossein Firouzi Arani, Amir Hossein Bahreini y Ramezan Oladi; un ciudadano indio, Murtuza Mustafamunir Basrai; y un ciudadano chino, Lin Na Wei", dijo el Tesoro.

Entre las entidades se encuentran "Bakhtar Commercial Company de Teherán; ELFO Energy Holding Ltd., Glory Advanced Ltd., Birnin Ltd., Jane Shang Co. Ltd., Sibshur Ltd., las cinco de Hong Kong, y Jiaxiang Energy Holding. Pte. Ltd. y Strait Shipbrokers Pte. Ltd. de Singapur", agregó.