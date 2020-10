Embajador bielorruso en Argentina pide renuncia por no querer trabajar para Lukashenko

MINSK (Sputnik) — El embajador de Bielorrusia en Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, Vladímir Astapenko, presentó su segunda carta de renuncia por no querer trabajar para el Gobierno de Alexandr Lukashenko.

"Después de la toma de posesión [de Lukashenko], el 23 de septiembre, presenté una solicitud de renuncia a mi cargo por acuerdo de las partes conforme con el párrafo 1 de la segunda parte del artículo 35 del Código de Trabajo de la República de Bielorrusia. No he recibido ninguna respuesta. Ahora he retirado esta solicitud y el 27 de octubre presenté una nueva", dijo Astapenko en una entrevista con el portal tut.by.

Según el diplomático, en la nueva carta pide cesar en el cargo de embajador a base del artículo 41, "en relación con violaciones de la legislación por parte del empleador que impiden el desempeño de mi trabajo en virtud del contrato de trabajo".

"La falta de la legitimidad internacional del jefe de Estado no me permite, como diplomático y como patriota de mi país, continuar el cumplimiento consciente de los deberes de embajador, estando subordinado a una persona que no tiene derecho a expresar la voluntad del pueblo bielorruso", señaló Astapenko.

El exviceministro de Exteriores Astapenko trabajó en varias embajadas. Desde 2018 se desempeña como embajador de Bielorrusia en Argentina y también en Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Después de las elecciones presidenciales de agosto en Bielorrusia, varios diplomáticos, incluidos embajadores, perdieron sus puestos tras expresar públicamente su posición sobre los resultados de los comicios, que otorgaron el sexto mandato a Lukashenko, en el poder desde 1994.