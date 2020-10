"Eso quedó en el basurero de la historia": AMLO dice que el presidente ya no decide el registro a partidos

"No tengo opinión, son procesos que llevó a cabo el INE [Instituto Nacional Electoral] y en este caso el Tribunal. Lo único que quiero dejar de manifiesto es que nosotros nos mantuvimos al margen, es parte también de los cambios, antes los presidentes decidían a quién darle un registro o a quién no, a quién darle una candidatura y a quién no, eso pasó al basurero de la historia", señaló el mandatario en la conferencia del 15 de octubre.

López Obrador también envió un mensaje a los funcionarios para que eviten usar su nombre para cometer cualquier tipo de acto.

"Aprovecho para que se sepa, esto en general, no sólo en servidores públicos de los poderes, sean legisladores, sean jueces, magistrados, ministros, yo no tengo palomas mensajeras ni halcones, no mando mensajes, para que no usen mi nombre", comentó.

En este sentido, enfatizó que nada de lo que se diga a su nombre es real en tanto no se informe directamente en las conferencias de prensa del Gobierno de México.

"Ni familiares ni amigos, ni compañeros de lucha, nada. Si hay algo, aquí se informa, y si hay dudas, lo único que tienen que hacer es esperarnos tantito y mandar a preguntar para que no se use mi nombre. Estoy seguro que en nombre de otros presidentes también se cometieron fechorías", agregó.

Por su parte, el TEPJF informó el miércoles 14 de octubre que la votación para discutir el registro de México Libre quedó en cuatro votos contra tres; como consecuencia, la organización política que preside el expresidente Felipe Calderón no podrá participar en los comicios electorales de 2021.

#BoletínTEPJF 📰| https://t.co/X8DRk26t0Z

El TEPJF niega registro a México Libre.



🔷Al no acreditar el origen de aportaciones en efectivo, atentó contra principios en materia de fiscalización, lo cual resultó determinante para la no concesión de su registro. pic.twitter.com/JtEUwvpzJs — TEPJF (@TEPJF_informa) October 15, 2020

En respuesta, Margarita Zavala calificó la negativa del Tribunal como una resolución "injusta, inconstitucional, incongruente", y agradeció a los tres magistrados que votaron a favor por haber apoyado el registro de México Libre.