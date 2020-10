Diputada mexicana revela ante el pleno que pagó soborno a un ministerio público

"Tuve que dar la módica cantidad de 20.000 pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado. Son ignorantes, porque no saben del procedimiento", mencionó durante su participación en el debate sobre la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.

Tras esa declaración, López Rodríguez fue abucheada. Incluso, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) José Elías Lixa solicitó que esa acción sea investigada por la Comisión de Ética de la Cámara, tras considerar que se había confesado un acto de corrupción.

Por su parte, la diputada de Morena aseguró que pagó el soborno durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), e incluso dijo tener copias certificadas que lo demuestran.

"Al ministerio público federal de Acapulco, en el periodo de Peña Nieto, tuve que dar los 20.000 pesos para que solicitaran el juicio abreviado. Fue en el periodo de Peña Nieto. Los corruptos son ellos, habrá de entregárselos certificadamente", explicó.

Más adelante, Abelina López Rodríguez publicó un vídeo en redes sociales en el cual aseguró que malinterpretaron sus declaraciones.

"Malinterpretaron mis palabras y hoy dicen: 'Abelina es corrupta'. ¡Pero no!, los corruptos es Rosario Robles, Marta Sahagún, Carlos Salinas de Gortari, Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Dónde está la corrupción, aquí o allá? Te pregunto, mi querido pueblo", aseveró la diputada por el estado de Guerrero.

Seguiremos trabajando en combatir la corrupción, les guste o no les guste, nos comprometimos a eso y seguirá el barrido de arriba hacia abajo. 💕🕊️💕#ConCargoySinCargoSICUMPLE 🌹 pic.twitter.com/e6kNp4knKl — Abelina López (@AbelinaLopezR) October 14, 2020

Por otra parte, López Rodríguez sostuvo que el pago al ministerio público de Acapulco no fue realizado por ella.

"Lo que ellos malinterpretan, porque yo hablé de 20.000 pesos, y esos 20.000 pesos no los di yo. Cuando a mí me dijo el conocido que le llevara la defensa, esos 20.000 pesos les dije que no los dieran porque prefería irme a una herramienta legal. Al final yo no di nada porque no estoy acostumbrada a la corrupción", justificó.

Uno de los problemas expuestos continuamente por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es la corrupción. El mandatario afirma que su administración tiene el objetivo de "erradicarla" a fin de lograr el renacimiento del país.

"Me molesta mucho enterarme de casos de corrupción. Todavía, después de 19 meses, estoy encontrando corrupción. Estaba podrido el régimen por completo. […] Tengo mucho trabajo: es limpiar, limpiar y limpiar, pero no hay otra opción. Tenemos que erradicar la corrupción, purificar la vida pública, solo así se va a lograr el renacimiento de México", dijo el mandatario el 3 de julio.

Sobre este tema, el 12 de octubre las organizaciones civiles Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana publicaron un informe donde se destaca que durante el periodo 2016-2019, México no ha sancionado ningún caso por cohecho internacional.

Pese a la evidencia existente sobre casos como el de la empresa brasileña Odebrecht, así como las investigaciones sobre diversas operaciones globales que involucran lavado de dinero y contratos multimillonarios en materia de energía, obra pública y salud, ninguno de esos asuntos ha sido presentado ante la justicia, por lo cual no se ha determinado la presunta responsabilidad ni sancionado a los posibles culpables, concluyó el estudio.