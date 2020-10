EEUU solicita datos de financiación extranjera de los think tanks y cita a Rusia y China

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU quiere que los think tanks que se relacionen con funcionarios gubernamentales en cuestiones de política exterior comiencen a divulgar los fondos que reciben de gobiernos extranjeros, como Rusia y China, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

"El Departamento [de Estado] solicita de ahora en adelante que los think tanks y otras organizaciones de política exterior que deseen interactuar con el Departamento divulguen de manera prominente en sus sitios web los fondos que reciben de gobiernos extranjeros, incluidas las entidades subsidiarias estatales u operadas por el Estado", dice el texto.

Según el comunicado, esas revelaciones son "más importantes que nunca" porque algunos gobiernos extranjeros, como los de China y Rusia, buscan influir en la política exterior de EEUU a través de grupos de expertos.

La divulgación en los sitios web no es obligatoria y la solicitud es independiente de los requisitos de divulgación en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), que exige que los cabilderos y expertos pagados por gobiernos extranjeros se registren en el Departamento de Justicia, agrega la nota.

Un informe reciente del Centro de Política Internacional identificó más de 174 millones de dólares en fondos extranjeros que fueron revelados voluntariamente por los principales think tanks entre 2014 y 2018, incluido el Instituto de Recursos Mundiales, el Centro para el Desarrollo Global y la Institución Brookings.

Sin embargo, muchos de los 50 principales think tanks de EEUU no revelan su financiación extranjera porque la ley no exige su divulgación, según el informe.