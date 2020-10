Zelenski constata la imposibilidad de parar el conflicto en Donbás sin dialogar con Rusia

"Estoy seguro de que nunca lograremos parar la guerra si no hablamos con Rusia. El apoyo de nuestros socios occidentales es un tema aparte. Pero si no hablamos con el presidente Putin, no podremos restablecer plenamente a Ucrania y recuperar todos nuestros territorios (...). No nos rendimos nunca y sostenemos que vamos a avanzar en el asunto del cese de la guerra hablando con nuestros socios y con Rusia con el fin de recuperar a nuestra gente y nuestros territorios", dijo en una entrevista con el portal Politico, unos fragmentos de la cual se publican en la web de la presidencia ucraniana.

El líder ucraniano declaró en otra ocasión que sus contactos con el mandatario ruso, Vladímir Putin, son limitados pero sustanciales y al mismo tiempo dijo que quisiera que este diálogo diera más resultados.

Las relaciones entre Rusia y Ucrania empeoraron a raíz de la reincorporación de Crimea al territorio ruso tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción.

Desde abril del ese mismo año, Kiev lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, en el este del país, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio del gobierno central ocurrido en febrero del mismo año.

Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo resultado la ONU estima en unos 13.000 muertos.