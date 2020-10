Arreaza: la ONU solo cumplirá su rol cuando le ponga freno al capitalismo

"Es fácil concluir que la ONU sólo podrá cumplir con su rol de manera fidedigna y completa cuando le pongan freno al cáncer del capital como amo y señor de los destinos de los pueblos", escribió el canciller en su artículo publicado en el portal web del Estado Misión Verdad.

En el texto, Arreaza destacó que referirse a un mundo más humano es incompatible con el capitalismo.

"El neoliberalismo, la desregulación en favor de los intereses privados, ha demostrado ser un fracaso estrepitoso. ¡El capitalismo es contrario a la humanidad! La niega, la contagia, la destruye, la asesina. No hay forma de revivir a ese zombie putrefacto que deja una estela de muerte y desolación", agregó.

Además, el canciller destacó "la nobleza y humanidad" de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero rechazó los obstáculos a su consecución.

"Si la humanidad lograse cumplir con los objetivos en el año 2030, estaríamos en presencia de una revolución global. Pero tenemos que hacer un llamado de atención sobre la factibilidad de este plan. No nos engañemos y no nos dejemos engañar: no es posible alcanzar estos objetivos en el marco del capitalismo", expuso.

En tal sentido, Arreaza llamó a la comunidad internacional a rescatar la capacidad de los Estados para dirigir la economía y los recursos para el bien de las mayorías.

Además, hizo énfasis en que en un mundo postcapitalismo las riquezas y ganancias deben estar orientadas prioritariamente a garantizar los derechos sociales de los pueblos.