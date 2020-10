Exdiplomático de EEUU: Grupo de Minsk puede hacer mucho para la paz en Karabaj

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia, Estados Unidos y Francia, como copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE, pueden hacer mucho por la paz en Nagorno Karabaj, declaró a Sputnik el ex enviado especial de EEUU para la resolución de conflictos en Eurasia, Carey Cavanaugh.

"Pueden hacer mucho... La labor conjunta en el pasado puso en evidencia que este mecanismo diplomático, creado para trabajar sobre Nagorno Karabaj, tiene el potencial de traer la paz", dijo Cavanaugh.

Según el exdiplomático, los tres países no pueden obligar a las partes a nada, pero deben trabajar juntos en un compromiso que sea aceptable para las partes en el conflicto.

Cavanaugh recordó que al menos una vez, en 2001, con su participación directa, las partes en conflicto estuvieron cerca de hallar una solución, en Cayo Hueso en EEUU, pero finalmente no se llegó a ningún acuerdo.

El exdiplomático cree que el problema es que los pueblos de Armenia y Azerbaiyán no estaban listos para una solución, y sus líderes no intentaron presentarla a los ciudadanos en su totalidad.

Asimismo señaló que no se pueden lograr avances sin la buena voluntad de las partes. En particular, durante todo el tiempo del conflicto, los copresidentes del Grupo de Minsk no pudieron convencer a las partes de que crearan un mecanismo de seguimiento para determinar quién inició ciertos enfrentamientos.

El conflicto de Nagorno Karabaj estalló en 1988, cuando este territorio de población mayoritariamente armenia decidió separarse de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.

Bakú perdió el control de Karabaj y siete distritos adyacentes tras la escalada de las hostilidades entre 1992 y 1994.

Azerbaiyán insiste en recuperar su integridad territorial, mientras que Armenia defiende los intereses de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj, que no es parte de las negociaciones.

Para impulsar una solución negociada del conflicto se instituyó en 1994 el llamado Grupo de Minsk, copresidido por EEUU, Rusia y Francia.

El grupo incluye además a Alemania, Bielorrusia, Finlandia, Italia, Suecia y Turquía, así como Armenia y Azerbaiyán, y la troika de la OSCE, los países que representan la presidencia de turno, la anterior y la siguiente.

Las hostilidades a lo largo de la línea de contacto que separa a las fuerzas armenias y azerbaiyanas en Nagorno Karabaj volvieron a estallar el pasado 27 de septiembre.