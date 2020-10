La Memoria Histórica se traba en Madrid: "Vox tiene pillado al PP en el núcleo duro de su ideología"

Largo Caballero no tuvo una trayectoria política violenta pero si sufrió un atentado. No planifico la revolución de Asturias pero sí fue acusado por ello. El gobierno no estaba en Madrid en Paracuellos pero terminó con la junta de defensa y con los jurados populares. Poco importa pic.twitter.com/WL1aKIXC8N