El presidente de legislativo venezolano repudia sanciones de EEUU

"Esas medidas de chantaje, mientras más sanciones quieran ponerle a rostros de las regiones, más estaremos en la calle buscando votos, representando al pueblo de Venezuela, porque nada ni nadie nos va a detener", expresó Parra en transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

Parra representa a un sector de la oposición que se distanció desde enero pasado del diputado Juan Guaidó, y expresó su rechazo a la injerencia de EEUU, tras sostener un diálogo con el Gobierno, en el que se acordó, entre otras cosas, la reforma del Consejo Nacional Electoral y la realización de parlamentarias.

El diputado señaló que la mayoría de los candidatos ha recibido amenazas, en las que les advierten que si participan en los comicios serán sancionados y les retirarán la visa para ingresar a EEUU, lo que tildó de "acto miserable y de inhumanidad".

Además, aseguró que aunque repudia la gestión del presidente Nicolás Maduro, solo a través de las elecciones podrán derrocarlo; a su juicio es un gran error seguir promoviendo sanciones y abstención.

"Esas sanciones criminales que antes eran supuestamente para violadores de derechos humanos, para terroristas, para corruptos y para narcotraficantes, para eso eran estas sanciones, pero yo quiero que me digan si yo tengo abierto algún expediente por violación de derechos humanos o terrorista, narcotraficante, o porque soy corrupto, si nunca he manejado dinero público, ni he tenido funciones de Gobierno", indicó.

En el acto también participó el diputado y candidato José Brito, quien exhortó al Gobierno a exponer las razones que llevaron a la principal industria del país Petróleos de Venezuela a una situación crítica, además de las sanciones.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por los diputados durante una reunión con partidos políticos de oposición en un acto denominado 'Ponle el Pecho a Venezuela'.

De acuerdo con lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, por un lapso de 15 días, desde el 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre, los candidatos estarán en campaña electoral.