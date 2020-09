El Kremlin muestra cautela tras noticias sobre el alta hospitalaria de Navalni

"Tomamos con mucha cautela todas las informaciones al respecto, no sabemos cuáles de ellas son verídicas y cuáles son falsas. En cualquier caso, por supuesto si el paciente de verdad se recupera es genial. Le deseamos pronta recuperación", comentó Peskov el comunicado del hospital Charité de Berlín sobre el alta de Navalni.

Asimismo, afirmó que el diario francés Le Monde no puede tener información exacta sobre el contenido de la conversación de los presidentes de Rusia y Francia, Vladímir Putin y Emmanuel Macron, respecto al caso Navalni.

"El diario no pudo y no puede disponer de información fiable, no podemos creer que el Palacio del Elíseo haya filtrado a sabiendas la grabación de la conversación de los dos presidentes a la prensa", respondió Peskov al ser preguntado sobre si es verdad que Putin había dicho a Macron que Navalni habría podido envenenarse por su cuenta.