Borrell afirma que EEUU no puede iniciar las sanciones de la ONU en relación con Irán

MOSCÚ (Sputnik) — El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, afirmó que EEUU no puede iniciar las sanciones de la ONU en relación con Irán.

En una declaración emitida este 20 de septiembre, el jefe de la diplomacia europea señaló que toma nota del anuncio que EEUU hizo el 19 de septiembre sobre el llamado mecanismo de reversión de las sanciones de la ONU con respecto a Irán en virtud de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad.

"Estados Unidos cesó unilateralmente su participación en el PAIC mediante un memorando presidencial del 8 de mayo de 2018 y no participó luego en ningunas actividades relacionadas con el PAIC. Por lo tanto, no puede ser considerado un Estado participante del PAIC y no puede iniciar el proceso de restablecimiento de las sanciones de la ONU en virtud de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU", declaró Borrell.

El jefe de la diplomacia comunitaria reafirmó que seguirá "haciendo todo lo posible para garantizar la preservación y la plena implementación del PAIC por parte de todos". El acuerdo nuclear con Irán, según Borrell, "continúa siendo un pilar clave de la arquitectura mundial de la no proliferación, que contribuye a la seguridad regional y mundial".

"Hago un llamamiento a todos para que hagan todo lo posible para preservar el acuerdo y se abstengan de cualquier acción que pueda percibirse como una escalada en la situación actual", manifestó.

El 20 de agosto pasado, EEUU notificó al presidente del Consejo de Seguridad que Irán incumple sus obligaciones en el marco del PAIC.

Según el secretario de Estado, Mike Pompeo, esta notificación activa la reimposición de las sanciones previamente terminadas de la ONU a partir de las 00:00 GMT del 20 de septiembre.

Washington también amenazó con "consecuencias" a otros países miembros de la ONU, si rehúsan implementar estas sanciones.