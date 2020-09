¿Cómo actuaría Turquía si la Unión Europea la sancionase?

Turquía lleva semanas desplegando buques exploradores y de guerra en busca de gas natural en aguas que Grecia y la República de Chipre consideran suyas.

El país levantino, que se ampara para hacerlo en la doctrina marítima Patria Azul, podría ser pronto víctima de sanciones procedentes de Bruselas, pero el coordinador general del medio turco The Journal of Diplomacy and Strategy DSJOURNAL, Nurettin Tasar, considera que ese escenario es más bien improbable.

"Para empezar, para que se impongan sanciones a Turquía, todos los Estados miembro de la Unión Europea tienen que votar a favor de esta cuestión. Pero será difícil convencer a Italia, Malta, España y Bulgaria a corto plazo de que es necesario aplicar medidas sancionatorias contra Turquía", comenta Tasar.

Si finalmente la decisión de sancionar a su país se hace efectiva, el experto contempla tres escenarios;por las que podría transitar Ankara para presionar a la UE.

La primera de esas contramedidas disuasorias sería poner fin al acuerdo existente entre Turquía y la UE que compromete a la primera a contener las masas migratorias provenientes de países en conflicto para que estas no atraviesen las fronteras de la unión. "Ankara puede poner fin al acuerdo (…) Pero yo no creo que eso vaya a ejercer en la UE un efecto disuasorio excesivo", opina el interlocutor de Sputnik. Y apunta a otra medida que, considera, sería más efectiva:

"Ahora lo más importante es la situación del Mediterráneo oriental. En cumplimiento del acuerdo sobre jurisdicción marítima firmado con Libia, Turquía no está realizando perforaciones ni ensayos sísmicos en aguas al este de Creta. Si se decide introducir sanciones contra Turquía, Ankara puede empezar a hacer exploraciones también en esa zona", alerta Tasar.

La tercera y última medida tiene que ver con la espinosaCabe recordar que en la parte norte de la isla está constituida la República Turca del Norte de Chipre, un Estado reconocido solo por Turquía y por la Organización de la Conferencia Islámica, y que puede beneficiar a su vecino del norte.

Tasar apunta a las elecciones que se celebrarán allí próximamente como factor que podría favorecer a las autoridades turcas y a los intereses a nivel internacional de Turquía en caso de victoria del candidato favorable a ese país.

"Vuelvo a destacar que, seguramente, la cuestión de la introducción de sanciones contra Turquía se quedará en palabras, o bien las medidas sancionatorias tendrán un carácter simbólico o de presunción", concluye el especialista.