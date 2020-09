Ortega Smith sobre el narcotráfico en España: hay que darles "plomo"

Smith considera que "lo que está pasando en Algeciras ha pasado hace mucho tiempo las líneas rojas" y, por ello, reivindica "que se dote de los medios necesarios" a los agentes. "Están en una guerra con absoluta desigualdad de armas", asegura.

Ortega Smith ha mostrado su apoyo total a los agentes de la Policía Nacional que reclamaban medidas y ayuda para la lucha contra el tráfico de sustancias ilegales a través del mar y contra este tipo de delincuentes y ha asegurado que hay que darles "plomo".

"Si tienen que disparar a las lanchas o a los vehículos, o abatirles en las calles, deben tener el respaldo de la ley", defiende el dirigente de la formación que lidera de Santiago Abascal.

En el vídeo, pide también que "se requiera el apoyo de las fuerzas armadas para el control del Estrecho" y afirma que "la vida de los agentes vale más que la de los narcotraficantes".

El domingo 6 de septiembre, dos agentes de la Guardia Civilmientras se disponían a detener a los participantes de un alijo de droga en un playa de Estepona, en Málaga. Pocas horas antes, un inspector de la Policía y otro agente también resultaron heridos tras ser embestidos por un coche cargado de hachís en Algeciras.

En una visita a uno de los heridos, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prometió recientemente que dotará a las fuerzas de seguridad de los medios necesarios para garantizar su seguridad. "Me gustaría trasladarle a las organizaciones criminales y a la sociedad en general que el narco no va a quedar impune", dijo. Sus declaraciones, que se han hecho virales, no han tardado en tener respuesta en las redes sociales:

