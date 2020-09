Zajárova, sobre el caso Navalni: no hay certeza de que Alemania no esté jugando a un doble juego

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, comentó el caso Navalni y declaró que no hay certeza de que Alemania no esté jugando a un doble juego.

El 5 de septiembre el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, declaró que espera de Rusia explicaciones sobre el incidente con el opositor Alexéi Navalni porque de lo contrario Berlín y sus socios "examinarán medidas".

Según el ministro, Navalni fue víctima de un "ataque realizado mediante una sustancia química mortífera prohibida a escala global".

"Heiko Maas declaró que, si Rusia no toma medidas para investigar el incidente con el bloguero Alexéi Navalni en los próximos días, Alemania y sus socios responderán. Berlín espera que el Gobierno ruso investigue este grave crimen. Si el Gobierno no tiene nada que ver con el incidente, debería estar interesado en demostrarlo con hechos", dijo Zajárova a la prensa.

"Hasta el momento, no hay certezas de que Alemania no esté jugando a un doble juego, porque el Departamento de Justicia de Berlín, que es responsable de responder a las cuestiones sobre asistencia legal, no recibió la solicitud de la Fiscalía General de Rusia hasta el viernes [4 de septiembre]. ¿Dónde está esa urgencia que es tan importante para ustedes? Esa urgencia precisamente le falta a la parte alemana, a juzgar por las declaraciones del Departamento de Justicia de Berlín, que solo "estudia la solicitud, y la decisión sobre la aprobación se tomará si es necesario de acuerdo con las autoridades federales competentes". Sin enviar respuesta, Berlín ralentiza el proceso de investigación. ¿Lo hace a propósito?", concluyó Zajárova.

El opositor ruso Alexéi Navalni fue trasladado a Berlín , desde Rusia, el 22 de agosto después de pasar dos días en un hospital de la ciudad de Omsk,donde fue ingresadotras perder el conocimiento durante un vuelo procedente de la ciudad de Tomsk (Siberia).

La canciller federal alemana Angela Merkel calificó de "inquietante" la información sobre el estado de salud del opositor ruso, "víctima de un crimen", y expresó la esperanza de que el Gobierno ruso se explique al respecto.

El 2 de septiembre el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, informó que los análisis toxicológicos realizados por un laboratorio de las Fuerzas Armadas de Alemania muestran que Navalni, que actualmente recibe tratamiento en el hospital universitario Charité-Universitätsmedizin de Berlín, fue envenenado con una sustancia de la familia del Novichok.