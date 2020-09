Rusia rechaza acusaciones por el caso Navalni y las considera infundadas

Según el portavoz, al Kremlin le faltan datos para poder entender los motivos de la declaración de la canciller alemana, Angela Merkel, sobre "envenenamiento" de Navalni.

Además, Peskov precisó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y Angela Merkel no han tenido contacto por ahora pero tales contactos no se descartan. Asimismo, señaló que el Kremlin no quiere que Alemania y otros países se apresuren a hacer valoraciones sobre el caso Navalni, tratado actualmente en una clínica berlinesa.

"Por supuesto, no queremos que nuestros socios en Alemania y otros países europeos se apresuren a hacer cualquier valoración y preferimos mantener un diálogo", dijo a la prensa.

Comunicó también que el Kremlin no ve motivos para que se debatan sanciones contra Rusia por el caso Navalni.

El portavoz presidencial declaró que Rusia viene explicando la situación con Navalni desde el inicio y hay que ser sordo para no oírlo.

"Desde el primer día el Kremlin, nuestros médicos y especialistas están aclarando la situación y hay que ser sordo para no oírlo", respondió Peskov al ser preguntado si Moscú planea explicar qué le pasó a Navalni.

Asimismo, comentó que el Kremlin no ve motivos para que Putin haga una declaración sobre el caso Navalni.

"Por ahora no vemos motivos para que el jefe de Estado haga una declaración especial", dijo Peskov.

El pasado 20 de agosto, Alexéi Navalni se sintió mal durante un vuelo de la ciudad rusa de Tomsk a Moscú, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Omsk. El opositor fue hospitalizado y puesto en coma inducido.

Alemania, donde Navalni fue transportado para recibir tratamiento por una condición de salud aguda, informó que los resultados de las pruebas del líder opositor ruso mostraban rastros de un agente nervioso del grupo Novichok.