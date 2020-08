Permisos retribuidos: estudian en España ayudar a las familias con menores en cuarentena

Así lo ha explicado la ministra de Educación, Isabel Celaá, que afirma que los ministerios de Trabajo y Sanidad se hallan trabajando conjuntamente en la creación de o bien un permiso retribuido, o bien la concesión de bajas temporales que permitan a los padres ausentarse del trabajo.

Las medidas se contemplan en un contexto dominado por eldel curso escolar en medio de la proliferación de fuertes rebrotes de la pandemia de COVID-19 por todo el país, situación que puede no garantizar la seguridad sanitaria de alumnos y docentes. Los protocolos preliminares de actuación en los colegios prevén el aislamiento en sus casas de aquellos niños que hayan estado en contacto de los casos positivos de esta enfermedad.

Según declaró Celaá a la emisora Cadena SER, ambas medidas, todavía en estudio, serían de aplicación únicamente con menores de 13 años y buscan que las familias puedan tener garantizados sus ingresos pese a la imposibilidad de acudir a sus lugares de trabajo.

Tenemos que vivir en las circunstancias que nos han tocado. Todos debemos hacer un esfuerzo para que las escuelas estén abiertas y que nuestros niños y jóvenes continúen con su educación con la mayor seguridad posible. El riesgo cero no existe pero trabajamos para minimizarlo. https://t.co/XK7zzRKvGo — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) August 26, 2020

Unas medidas ya aplicadas

Según la legislación laboral española, los permisos retribuidos prevén la ausencia justificada en el trabajo sin dejar de percibir el salario y sin que el trabajador tenga luego que recuperar los días en que se ha ausentado. Tal cosa sucede, por ejemplo, cuando acontece la muerte de un familiar cercano.

En lo que toca a la pandemia, estos permisos retribuidos no se llegaron a aplicar porque la suspensión del curso escolar en todo el país fue permanente. Una medida similar, el permiso retribuido recuperable, fue implementada por el Ministerio de Trabajo durante eldecretado entre el 30 de marzo y el 9 de abril para todas las actividades no esenciales. Entonces los trabajadores por cuenta ajena sin posibilidad de teletrabajar pudieron cobrar su salario con la condición de recuperar posteriormente las horas no trabajadas.

Esta medida, que tiene visos de recuperarse en caso de que algunos niños deban guardar cuarentena, no se extendió entre marzo y abril a los trabajadores por cuenta propia (autónomos). Las bajas laborales aprobadas hasta ahora equivalen a accidentes de trabajo y conciernen a trabajadores que deben aislarse de manera preventiva debido al virus. La ministra Celaá no ha precisado si las medidas en estudio para acometer el cuidado de menores en cuarentena serán de este tipo u otro.

Dice la ministra Celaá que los padres tienen que ser responsables y no llevar a los hijos con fiebre al colegio. Lo de que las empresas sean responsables y den permisos retribuidos para cuidar niños cada vez que tengan fiebre no lo tienen claro todavía. — Rocio (@RocioMDP) August 26, 2020

Cataluña ya lo pidió

El presidente de Cataluña, Quim Torra, parece muy interesado en la creación de los permisos remunerados para los padres que no puedan acudir a su trabajo por tener hijos menores en las circunstancias anteriormente descritas, o personas dependientes a su cargo.

El jefe del Ejecutivo catalán, que ya ha prohibido en su territorio las reuniones de más de 10 personas, reclamó en mayo a Pedro Sánchez la regulación de este tipo de permisos. La novedad estriba en que ahora se muestra decidido a incurrir en "el gasto que sea necesario" para implementarlos, cuando hasta ahora abogaba por una política de no invertir fondos de su comunidad autónoma en estas ayudas.

Educación estudia bajas o permisos retribuidos para los padres si un niño tiene que quedarse en casa

- improcedente: si se cierra un centro con 600 alumnos en el supuesto que indica ¿todos sus padres tendrían esa baja? https://t.co/9kwiKc7HDP — ManuEl_Va (@MuchoWorried) August 26, 2020

Cómo se determinarán las cuarentenas

Un protocolo que se presentará el 27 de agosto concretará los pasos a seguir en los colegios cuando se perciban sospechas de contagio entre los alumnos. "La escuela debe aportar la información a los servicios de salud", ha señalado la ministra Celaá.

He solicitado comparecer en la Comisión de Educación y FP del @Congreso_Es, tras la celebración de la Conferencia Sectorial conjunta con @sanidadgob del 27 de agosto, para informar sobre las previsiones para el inicio del curso. https://t.co/OPNGMpWz1o — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) August 21, 2020

"Lo primero es la detección precoz , una vez detectado [un posible caso] se notifica al centro de salud, que define qué hacer", ha manifestado. "El profesor saca al alumno del grupo y lo aísla. Por supuesto, los dos deben ir con la mascarilla". La ministra también se ha mostrado firme partidaria de la, y opuesta al absentismo. "La vuelta al cole tiene que ser presencial. No podemos cargar a las familias con más incertidumbre", ha zanjado la ministra de Educación.