Mayoría de Consejo de Seguridad de ONU en contra de restablecimiento de sanciones a Irán

ONU (Sputnik) — La mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU declaró que EEUU no tiene derecho a lanzar el mecanismo de restablecimiento de sanciones contra Irán.

Durante la sesión Francia, Alemania, el Reino Unido, China, Rusia y Sudáfrica, entre otros, se opusieron a la iniciativa estadounidense.

En particular, la representante permanente adjunta de Francia ante la ONU, Anne Gueguen, indicó que EEUU ya no es parte del pacto nuclear con Irán, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), por lo que no puede activar el mecanismo que restablece las sanciones contra el país persa al que Washington acusa del incumplimiento de sus compromisos.

"Tomamos nota de la opinión de 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU al respecto y estamos firmemente convencidos de que el Consejo de Seguridad no puede dar pasos ulteriores (para satisfacer la solicitud de EEUU)", manifestó la diplomática.

Gueguen añadió: "nosotros, Francia, el Reino Unido y Alemania, suponemos que debemos solucionar los problemas actuales que surgen a causa del incumplimiento sistemático de los compromisos iraníes del PAIC mediante diálogo entre los restantes participantes del PAIC".

Al mismo tiempo confesó que Francia está preocupada por las consecuencias a la seguridad regional luego de la expiración del embargo de armas a Irán el 18 de octubre.

La representación alemana ante la ONU también apoyó la opinión del presidente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre que la solicitud de EEUU "no tiene efecto legal" y advirtió que las sanciones restablecidas contra Irán contrariamente a la posición del Consejo de Seguridad serán ilegítimas.

"He recibido cartas de muchos miembros y está claro que hay un miembro que tiene su propia posición sobre el tema y hay un número considerable de miembros que tienen otra opinión, creo que el Consejo no tiene consenso así que el presidente no puede dar pasos ulteriores", concluyó Dian Triansyah Djani, quien preside el Consejo de Seguridad de la ONU en agosto.

A su vez, la representante permanente de EEUU ante la ONU, Kelly Craft, declaró que la Administración de Donald Trump no teme estar en minoría en ese asunto.

"Solo lamento que otros miembros del Consejo se hayan desorientado y acabado en la misma compañía con el terrorista", comentó Craft y prometió que EEUU encabezará el proceso para reconocer a Irán "como lo es en realidad".

Mientras, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, expresó la esperanza de que Washington entienda que "preservar el PAIC es importante para toda la comunidad internacional, incluido EEUU" y que renuncie a su plan "que no es solo ilegítimo sino también no dará a EEUU el resultado que espera".

Craft en una carta al Consejo de Seguridad de la organización informó de que Washington inició el procedimiento para invocar el retroceso de las sanciones de las Naciones Unidas contra Irán por su incumplimiento del PAIC.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, prometió comenzar el proceso de activación de sanciones contra Irán después de que no lograra que el Consejo de Seguridad aprobara una resolución para extender indefinidamente el embargo de armas a la República Islámica, que expira el 18 de octubre.

El procedimiento de retroceso se describe en la Resolución 2231 de la ONU, que aprobó el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, y estipula que si uno de los signatarios encuentra que otro está en incumplimiento significativo de los compromisos bajo el acuerdo, el Consejo de Seguridad realizaría una votación sobre si continuar con la suspensión de las sanciones económicas contra Teherán.

En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales —Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia y Alemania— firmaron el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

Sin embargo, en mayo de 2018, Washington rompió el pacto y activó varias baterías de sanciones contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares.

Un año después de la retirada de EEUU, Irán comenzó a recortar gradualmente el cumplimiento de sus compromisos nucleares ante la falta de avance del resto de los países signatarios para contrarrestar las restricciones norteamericanas.