La oposición bielorrusa, dispuesta a mantener contactos con Rusia

"Absolutamente, estamos dispuestos a esbozar nuestra postura, estamos dispuestos a presentar en una u otra forma [la percepción de la situación]", respondió el también antiguo ministro de Cultura a la pregunta de la prensa de si el Consejo de Coordinación está dispuesto para contactos con Rusia.

En una entrevista con la emisora Ejo Moskvi, Latushko subrayó que el Consejo de Coordinación jamás ha hecho "un solo lema ni declaración antirrusa".

"Hemos declarado claramente que (...) Rusia es nuestro socio estratégico, y también queremos que la Unión Europea sea un socio similar para nosotros. Aspiramos a ser un puente potente que conecte a Oriente y Occidente. Estamos interesados en tener buenas relaciones con todos", subrayó.

En una conversación con Sputnik Latushko comunicó que el 19 de agosto recibió cinco amenazas distintas, "incluido sobre mi posible detención con el uso de la fuerza".

"Me contaron historias sobre qué hacen en los centros de detención con las personas que expresan su postura de ciudadano", constató.

El antiguo ministro de Cultura afirmó que no está dispuesto a evaluar quién hace esas amenazas, pero supuso que provienen de "representantes del Comité de Seguridad de Estado" o KGB, por sus siglas rusas. Agregó que le propusieron irse del país.

"Jamás en mis declaraciones he infringido la legislación vigente de la República de Bielorrusia y no considero que deba temer por una persecución penal. (…) No planeo abandonar nuestro país. Soy ciudadano de mi país, estoy orgulloso de ser bielorruso y solo expreso mi punto de vista", subrayó.

El Consejo de Coordinación, promovido por la líder de la oposición bielorrusa, la candidata presidencial Svetlana Tijanóvskaya, realizó su primera reunión el 19 de agosto. En el encuentro el Consejo aprobó una resolución que reitera que el organismo está centrado en encontrar una vía para resolver la crisis política en Bielorrusia mediante unas negociaciones que deben comenzar de manera inmediata.

El Consejo de Coordinación subrayó que "no tiene objetivo de cambiar el orden constitucional ni el rumbo de la política exterior".

María Kolésnikova, la única copresidenta del equipo electoral de Tijanóvskaya que permanece en Bielorrusia y también miembro de la junta del Consejo de Coordinación, afirmó a Sputnik que la oposición considera importante que Bielorrusia mantenga buenas relaciones con Rusia.

El pasado 9 de agosto Bielorrusia celebró elecciones presidenciales. De acuerdo con el escrutinio oficial, ganó el mandatario actual, Alexandr Lukashenko, con más del 80% de los votos, mientras que su principal rival, Svetlana Tijanóvskaya, reunió un 10% de los apoyos.

La oposición rechazó los resultados oficiales y acusó a las autoridades de fraude electoral asegurando que su candidata en realidad logró entre el 70 y el 80% de los votos. Miles de sus partidarios se echaron a la calle en unas protestas que se reprimieron con gas lacrimógeno, balas de goma, cañones de agua, granadas aturdidoras e incluso fusiles con acción de bombeo.

Lukashenko sostiene que la situación en Bielorrusia se debe a la "injerencia externa", que sigue las pautas de "revoluciones de colores". El 15 de agosto Lukashenko afirmó que acordó con el presidente ruso, Vladímir Putin, que Rusia ayudará a Bielorrusia a garantizar su seguridad si Minsk se lo pide, en el marco de la cooperación entre los dos países dentro de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva.

Putin confirmó el 16 de agosto su disposición de proporcionar la asistencia necesaria.