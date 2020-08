Los titulares de Exteriores de España y Bielorrusia debaten la situación en el país eslavo

"Durante la conversación, los titulares de Exteriores intercambiaron información sobre la situación tras las elecciones presidenciales en Bielorrusia y las perspectivas de una mayor cooperación", señala el comunicado.

Las dos partes coincidieron en que es importante "el desarrollo evolutivo y progresivo del país sin la intervención de fuerzas externas".

Además, los dos ministros acordaron mantener contactos y apoyar el diálogo bilateral entre la Unión Europea (UE) y Bielorrusia.

Putin y el diálogo en Bielorrusia

La ministra de Asuntos Exteriores de España considera que el líder ruso, Vladímir Putin, debería instar al presidente bielorruso Alexandr Lukashenko a iniciar un diálogo nacional en el país.

"Creo que todos quienes valoramos y defendemos la democracia, los derechos humanos y el orden constitucional estamos interesados en que esto sea precisamente lo que ocurra en Bielorrusia", afirmó la titular de Exteriores en una entrevista con la radio pública de España.

Así respondió la canciller española a una cuestión sobre si Putin "debería presionar" para que Lukashenko inicie conversaciones con la oposición del país.

En su intercambio con Makéi, la ministra española pidió en nombre de España el cese de la violencia, la liberación de los detenidos "arbitrariamente" y "sobretodo" que "se inicie un diálogo nacional".

"Es importante canalizar el descontento evidente que existe en las calles del país", afirmó González Laya sobre las protestas desatadas en Bielorrusia a raíz de las acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición.

Para ello, la canciller cree que tanto el actual presidente como sus opositores deberían iniciar un diálogo "lo más amplio y abierto posible que de paso en una dirección de solidificar la democracia en el país".

Sobre la cuestionada legitimidad de las elecciones, la titular de Exteriores española manifestó que "es difícil decir que fueran libres y justas" por las "grandes irregularidades" que se observaron.

El Consejo Europeo tiene previsto abordar la situación en Bielorrusia en una reunión extraordinaria convocada por el presidente Charles Michel este 19 de agosto, en la que participará el presidente español, Pedro Sánchez, junto con el resto de sus homólogos europeos.

González Laya explicó que en este encuentro se barajarán las posibles sanciones "hacia aquellas personas que no han respetado los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos de Bielorrusia e incluso aquellos que hayan participado en fraude electoral".

La canciller aseguró que los países de la UE "quieren mantener los lazos de partenariado" con el país pero "tienen que ser capaces de responder" cuando alguno de sus socios "da pasos en direcciones que parecen equivocadas".

"No queremos sanciones en términos amplios, sino muy individualizadas (...). No queremos castigar al pueblo de Bielorrusia porque eso tendría un efecto inverso a lo que buscamos, que es dar una señal clara de que hay actos que no se tolerarán desde la UE", concluyó la ministra española.

El 9 de agosto en Bielorrusia, tras la publicación de los primeros resultados de los comicios presidenciales que daban como ganador por amplia mayoría al actual presidente Aleksandr Lukashenko.

Según el escrutinio oficial, el actual mandatario recibió el 80,1% de los votos, su rival principal, la opositora Svetlana Tijanóvskaya obtuvo el 10,1% de los apoyos y los otros tres candidatos reunieron juntos un poco más del 4%.

Las manifestaciones fueron reprimidas en los primeros días con el uso de gas lacrimógeno, balas de goma, cañones de agua y granadas aturdidoras, y dejaron, según informes del Ministerio del Interior, dos muertos, cientos de heridos, entre ellos un centenar de policías, y más de 6.700 detenidos.