El abogado de Snowden defiende que EEUU deje de persiguir a su cliente

"No creo que haya complicaciones a la hora de tomar decisiones, por ejemplo sobre un indulto, aunque no cabe hablar de un delito en ese caso, pues Snowden denunció burdas violaciones de los derechos y las libertades ciudadanas no solo en EEUU sino también en otros países. Más que de un indulto, creo, cabe hablar de que cese cualquier tipo persecución con respecto a Snowden", declaró el 16 de agosto su abogado, Anatoli Kucherena

El presidente de EEUU, Donald Trump, se declaró dispuesto el 15 de agosto a "considerar con mucha atención" la posibilidad de un indulto a Snowden, a quien había calificado en el pasado como"traidor".

En 2013, Snowden desveló mecanismos globales de ciberespionaje, dando comienzo a un debate general sobre la privacidad de los datos en un Estado de derecho.

Tras filtrar varios documentos de la NSA a los periódicos The Washington Post y The Guardian, Snowden huyó a Hong Kong y luego se refugió en Rusia.

Rusia primero concedió asilo por un año a Snowden, que podría enfrentar hasta 30 años de prisión en EEUU, y luego fue extendiendo su permiso de residencia, lo que le permite viajar por Rusia y también fuera de sus límites.

En abril pasado, Snowden presentó los papeles para extender su permiso de residencia en Rusia por otros tres años.