Global Times: China respondería si todos sus periodistas fueran expulsados de EEUU

Más de 60 periodistas chinos, recordó Hu, fueron expulsados este año de EEUU. Otros siguen sin poder extender su visa, que expira el 6 de agosto.

"El conflicto chino-estadounidense en torno a la expulsión de periodistas podría experimentar una escalada grave. China tomará represalias", advirtió el jefe de Global Times en su cuenta de Twitter.

Según Hu, China se ha preparado para el peor escenario, el de la salida forzosa de todos sus periodistas de EEUU.

"Si ese fuera el caso, la parte china tomaría represalias, en particular contra periodistas estadounidenses basados en Hong Kong", apuntó.

A principios de marzo pasado, la administración de Donald Trump limitó a 100 el número de ciudadanos chinos autorizados para trabajar en Estados Unidos para cinco medios de comunicación controlados por el Estado chino. Como resultado, unos 60 reporteros chinos tuvieron que abandonar el territorio estadounidense.

Poco después, el Gobierno de China anunció la expulsión de reporteros de The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post en respuesta a lo que calificó de campaña ideológica de EEUU para imponer sus valores a los chinos.