Rusia rechaza afirmaciones de medios de EEUU sobre presunta desinformación sobre COVID-19

Más temprano, dos medios norteamericanos publicaron sendos artículos asegurando que exagentes de inteligencia rusos divulgaban información tergiversada sobre el coronavirus para influenciar en los ciudadanos estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

"Los medios de comunicación del mundo entero constatan los problemas que experimenta Estados Unidos para superar este periodo difícil relacionado con el coronavirus. Por eso si alguien habla de presunta desinformación no es más que una fobia excesiva", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Lo cierto es que Estados Unidos es el país más golpeado del mundo por la pandemia de coronavirus con más de 4,3 millones de personas contagiadas y más de 149.000 muertes por COVID-19.

Peskov remarcó quesobre la situación relacionada con el COVID-19 en el mundo.

"Aquí, por supuesto, no es válido acusar de desinformación al trabajo objetivo y de calidad de los medios de comunicación", subrayó.

Por otro lado, el alto funcionario dejó sin comentarios las afirmaciones de las fuentes anónimas del periódico estadounidense New York Times sobre presuntas desinformaciones desde Rusia.

"No comentamos dichos de fuentes anónimas, más aún tratándose del New York Times. No vemos razones para reaccionar", apostilló.