López Obrador evita responder la acusación de Trump a México sobre la pandemia

"Respeto el punto de vista del presidente Trump, desde luego no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él, no me voy a 'enganchar' como se dice coloquialmente", respondió el mandatario mexicano a una pregunta sobre las declaraciones del jefe de la Casa Blanca, difundidas el fin de semana.

En una entrevista con el programa Fox News Sunday, Trump defendió el manejo que hace su administración de la pandemia de COVID-19, que ha causado más de 140.000 muertes en EEUU y señalo la responsabilidad de otros países, como México y Brasil, con altos índices de mortalidad.

"¿Por qué no hablan sobre México, que no nos está ayudando? Solo diré que gracias a Dios he construido gran parte del muro [en la frontera común], porque si no tuviéramos el muro, tendríamos un problema más grande con México", dijo el presidente estadounidense el 19 de julio.

López Obrador recordó que acaba de realizar el 8 de julio una visita de trabajo a Washington, y subrayó que "son muy buenas las relaciones entre el Gobierno de México con el Gobierno estadounidense".

El mandatario mexicano pidió considerar que en EEUU comenzarán, oficialmente, las campañas electorales, en las que el presidente del gobernante Partido Republicano buscará su reelección.

"Es una temporada especial y en cualquier país del mundo, cuando hay elecciones, hay más declaraciones, más propaganda, más debate, pero nosotros no nos metemos en eso", puntualizó.