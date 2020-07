AMLO promete que no será "tapadero" de Peña Nieto si indagatorias por Lozoya llegan al expresidente

"Acerca de esta extradición, repito lo que ya he dicho en otras ocasiones: es algo muy importante para seguir limpiando de corrupción el país, para que no haya repetición de estos hechos vergonzosos", comentó.

Durante su conferencia del 17 de julio, López Obrador agregó que la detención de Lozoya permitirá que "se estigmatice a los corruptos, para que haya vergüenza", y se termine con esta práctica que, reiteró, es la principal causa de la desigualdad económica y social de México.

Por ello, el mandatario solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que se informe a la ciudadanía sobre el proceso judicial contra el exdirector de Pemex sin violar el debido proceso.

"Antes, todos estos procedimientos judiciales se llevaban en sigilo, no se sabía, la gente no se enteraba porque no se informaba al pueblo. Entonces, buscando no violar el debido proceso, una recomendación respetuosa a la Fiscalía es que se informe, que se le informe al pueblo y, que se piense en lo que es el tribunal popular, el tribunal de los ciudadanos", requirió.

El presidente mexicano apuntó que el juicio contra Lozoya es clave para revelar los hechos relacionados con el caso Odebrecht, cuyo dueño, hoy detenido y juzgado en Estados Unidos, negoció una colaboración con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. López Obrador enfatizó que que si las investigaciones contra el exdirector de Pemex llegan al expresidente Enrique Peña Nieto no las frenará.

"No soy tapadera de nadie, yo llegué a la Presidencia con el apoyo del pueblo de México, mi único amor es el pueblo de México, no tengo compromisos con grupos de intereses creados. De modo que, lo que diga el pueblo y en este caso lo que diga la autoridad competente, la Fiscalía General de la República", comentó.

Emilio Lozoya aterrizó en México durante la madrugada del 17 de julio tras ser extraditado desde España. El exfuncionario fue trasladado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, sin embargo, las autoridades de esa entidad indicaron que no tienen registro de su ingreso al centro penitenciario.

"Efectivamente fue ingresado a un penal, pero fue trasladado inmediatamente después a un hospital privado por algunas o algunos síntomas y algunas molestias que presentó", explicó al respecto el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo.

A su vez, López Obrador aseguró que no cuenta con detalles sobre la llegada de Lozoya al Reclusorio, pues la FGR es una institución autónoma.

"Quiero aclarar que este proceso, como lo establece el marco legal vigente, está a cargo de la Fiscalía de la República. Ya no es como antes, que la Procuraduría de Justicia dependía del presidente. Ahora se trata de un organismo autónomo… Yo le tengo confianza al fiscal. Alejandro Gertz Manero es una gente integra, recta y me da confianza", expresó.