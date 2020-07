¿Troleo a China? Pompeo publica una foto de su perro con Winnie Pooh

Nada parece extraño en esta foto compartida por el alto funcionario estadounidense, y su descripción tampoco hace referencia a algún mensaje oculto.

"¡Mercer y todos sus juguetes favoritos!", escribió Pompeo en el tuit.

​

Lo publicó en medio de la creciente tensión en las relaciones de EEUU con China. La cadena británica BBC fue la primera en recordar que algunos internautas suelen asociarcon el mandatario chino para ridiculizar a este último. Y esta vez, la imagen empujó a varios usuarios de la red social a preguntarse si realmente el diplomático estaba burlándose de China o no, escribió el medio.

El adorable oso, que tiene debilidad por la miel en sus historietas, se ha convertido en un meme después de que se publicaran las fotos del presidente Xi Jinping junto al esbelto exmandatario de EEUU Barack Obama, quien, a su vez, fue comparado con el amigo de Winnie, Tigger.

Además, Pompeo puede haber sacado una foto de su can como una referencia "a EEUU o a sí mismo". Y es que la palabra perro en chino se utiliza para hablar de personas o de países que se comportan de una manera agresiva o salvaje, supuso la cadena.

No es un secreto que en medio del deterioro de las relaciones de EEUU con China el diplomático estadounidense ha adoptado una línea política lo suficientemente dura, criticando al país asiático de atentar contra la libertad de expresión, sofocar las protestas en Hong Kong y no lograr evitar la expansión de la pandemia más allá de sus fronteras nacionales.

De hecho, la palabra perro fue utilizada por los manifestantes hongkoneses para referirse al abuso policial en esta región administrativa especial de China, recuerda la BBC.

A su vez, el elefante en la foto con el perro puede asociarse con la India. De esta manera, el diplomático estadounidense pudo hacer referencia al conflicto que se produjo recientemente en la frontera entre ambos países y que se saldó con la vida de 20 soldados indios.

No obstante, todas estas interpretaciones grotescas no tienen nada que ver con la realidad. La foto no contiene ningún mensaje oculto. El mismo Pompeo lo desmintió en un programa de radio.

El diplomático reveló que Mercer tiene unos 30 juguetes que le gustan y que elige con cuáles jugar según el que agarra su otro perro.

"Así que no, imagino que hay una serie de peluches, y que se distribuyen por igual para el beneficio de Mercer", señaló Pompeo cuando le preguntaron en la radio si estaba enviando un mensaje a Pekín.