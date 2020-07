Bakú convoca a los Países No Alineados por la situación en la frontera con Armenia

BAKÚ (Sputnik) — Azerbaiyán, que actualmente preside el Movimiento de Países No Alineados, ha convocado una sesión especial de esta organización para informar a sus miembros de la situación en la frontera con Armenia, comunicó el asesor del presidente azerbaiyano, Jikmet Gadzhíev.

"Se convocó una sesión especial del Movimiento de Países No Alineados con el fin de informar a sus miembros de la situación en la frontera", dijo en una sesión informativa para la prensa.

Desde el 12 de julio se producen choques armados en la frontera entre la región azerbaiyana de Tovuz y la provincia armenia de Tavush, en el norte de ambas naciones.

Hasta el momento, Ereván informó de cuatro militares muertos en los enfrentamientos y diez heridos, y Bakú, de 11 bajas mortales, incluido un general.

Ambas partes se siguen acusando de la escalada de tensión en la zona.

Varios países y organizaciones internacionales expresaron su inquietud por la situación en la frontera armenio-azerbaiyana e instaron a las partes a dialogar. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia se ofreció para ayudar a Bakú y Ereván a estabilizar la situación.

El Movimiento de los Países No Alineados se instituyó en la Conferencia de Belgrado en septiembre de 1961, durante la guerra fría. Lo integraron los Estados que no querían ingresar ni en la OTAN ni en el Pacto de Varsovia, en particular Yugoslavia, India y Egipto.

Hoy día el movimiento agrupa a 120 Estados, otros 17 países y diez organizaciones internacionales gozan del estatus de observadores.