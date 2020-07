Kremlin: militares rusos no están presentes en Libia

MOSCÚ (Sputnik) — Militares rusos no participan en ninguna operación en Libia, el Kremlin ignora la existencia de algunos grupos organizados rusos en este país africano, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Según unos medios, los mandos de las FFAA de EEUU en África denunciaron que la compañía militar privada rusa Wagner introduce minas en Libia, violando el embargo impuesto por la ONU.

"No tenemos ninguna información al respecto. Militares rusos no participan en ningún proceso en Libia. Ignoramos la existencia de algunos grupos organizados de ciudadanos de Rusia que pudiesen estar allí", dijo Peskov al responder a la pregunta de si el Kremlin dispone de alguna información sobre el particular.