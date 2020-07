El triste aniversario del PAIC

El PAIC firmado por Irán y seis mediadores internacionales —Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia y Alemania— imponía restricciones al programa nuclear iraní para excluir su dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, EEUU y la UE.

Limitaciones impuestas

El pacto limita el enriquecimiento de uranio y los estudios de investigación y desarrollo autorizando el uso de solo 10 centrifugadoras instaladas en Natanz y en un nivel que no supere el de 5.060 centrifugadoras de primera generación (IR-1).

Durante 15 años las reservas de uranio enriquecido hasta el 3,67% no deben sobrepasar los 300 kilos y los excesos se tienen que vender a precios de mercado a compradores extranjeros a cambio de uranio natural. El dióxido de uranio enriquecido de 5 al 20% se usará para producir combustible para el reactor de investigación de Teherán.

La planta de Fordo y el reactor nuclear de Arak se tienen que transformar de modo que no puedan utilizarse para la producción de armas.

En particular, Arak queda reservado a investigaciones nucleares no militares y la fabricación de radioisótopos para necesidades médicas e industriales.

Durante 15 años Irán no podrá construir más reactores de agua pesada ni acumulará agua pesada. Todos los volúmenes excesivos también tendrán que venderse en los mercados internacionales.

El acuerdo establecía una transparencia de las actividades nucleares de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica lo que supone:

su presencia a largo plazo en el país;

el monitoreo durante 25 años de todas las instalaciones de procesamiento de uranio;

producción de concentrado de uranio;

el control por 20 años de los rotores y los fuelles de centrifugadoras.

Además, Irán se comprometió a usar solo las tecnologías que estén aprobadas por el OIEA.

Entrada en vigor

El 20 de julio el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 2231, vigente hasta 2025, que apoyaba el PAIC.

El 15 de diciembre una sesión extraordinaria de la Junta de Gobernadores del OIEA adoptó la resolución elaborada por los seis mediadores en base de un proyecto ruso que creaba una base jurídica para las inspecciones del organismo en Irán.

Finalmente, el 18 de octubre de 2015 el PAIC entró en vigor para empezar a aplicarse a partir del 16 de enero de 2016 después de que un informe del OIEA confirmara que el programa nuclear de Irán había sido redimensionado de acuerdo con el pacto.

El comienzo de la aplicación del PAIC anuló todas las resoluciones vigentes del Consejo de Seguridad contra Irán, sin embargo una parte de limitaciones se mantuvo de acuerdo a un documento adjunto a la resolución, así como siguieron en pie varias sanciones unilaterales de EEUU y todas las de la UE.

Las limitaciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las exportaciones y las importaciones de armas o tecnologías de misiles se mantenían hasta 2020 sin embargo en caso de una autorización del Consejo de Seguridad se podían realizar. Y hasta 2025 debía funcionar un canal de suministro a Irán de mercancías nucleares y de doble uso.

A la vez, estaba previsto que, tanto todas las restricciones se podían levantar antes si el OIEA llega a la conclusión de que Irán no se dedica a actividades nucleares no declaradas, como que las sanciones se podían restablecer si uno de los firmantes del acuerdo considera que Teherán no cumple con sus compromisos y tras la consideración de estas acusaciones por una comisión conjunta.

Retirada unilateral

El presidente Donald Trump, muy crítico con el acuerdo incluso antes de su elección, el 13 de octubre de 2017 acusó a Irán de apoyar a grupos terroristas, desarrollar misiles balísticos y violar los derechos humanos y declaró que no podía confirmar al Congreso que Irán cumplía con el PAIC.

El 8 de mayo de 2018, basándose en los mismos argumentos, Trump anunció que EEUU se retiraba del pacto y restablecía todas las sanciones unilaterales extraterritoriales.

El resto de los mediadores condenaron la decisión y declararon su disposición a seguir cumpliendo el acuerdo.

© Sputnik / Trump espanta a sus socios transatlánticos al salir del pacto nuclear iraní

Rusia llamó en reiteradas ocasiones a volver al pacto y los países europeos crearon un mecanismo financiero para realizar transacciones con Irán pero que de momento se reveló muy limitado.

Respuesta iraní

Irán, por su parte, informó que reduciría sus obligaciones y un año después del anuncio de Trump modificó la cantidad de reservas de uranio enriquecido y de agua pesada.

Más tarde, Teherán declaró que iba a enriquecer uranio en cantidades que consideraba necesarias y tras unos meses, el 6 de septiembre de 2019, comunicó que puso en marcha varias centrifugadoras y dejó de limitar sus investigaciones nucleares.

Por cuarta vez, Irán redujo sus compromisos el 6 de noviembre de 2019 cuando empezó a usar las centrifugadoras de Fordo.

Finalmente, el 5 de enero de 2020 Irán renunció a la "última limitación clave" del acuerdo nuclear relativa al número de las centrifugadoras" y señaló que no quedaban más reducciones para su programa nuclear.

A la vez, Teherán declara su disposición a cooperar con el OIEA y a volver a cumplir con los compromisos si se levantan las sanciones.

La agravante

El comienzo deempeoró aún más la situación pues Irán resultó ser uno de los primeros países afectados por el COVID y tuvo que luchar solo porque EEUU extiende sus sanciones a terceros e imposibilita el envío de fármacos y equipos médicos.

La postura de la administración de Trump fue ampliamente criticada tanto fuera como dentro de EEUU.

A principios de julio, Irán presentó ante la Corte Internacional de Justicia una protesta por el impacto de las sanciones de EEUU como una agravante en medio de la pandemia del COVID-19.