AMLO comenta el uso de su discurso para campaña electoral de Trump

Tras la posibilidad de que una parte de su discurso durante su visita a Estados Unidos sea utilizada para promover la campaña del mandatario Donald Trump, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no ve ninguna afectación por esta situación.

"El Gobierno estadounidense puede hacer lo que considere, no me afecta, no creo que nos afecte, creo que la visita [del 8 de julio] fue muy buena para México, para nuestros paisanos, por primera vez se hace un reconocimiento público a la importancia de los migrantes mexicanos, se habla de los mexicanos en Estados Unidos", señaló.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial en español de la campaña del mandatario estadounidense compartió un fragmento del discurso pronunciado por López Obrador en la Casa Blanca , donde aseveró que Estados Unidos ha tratado a los mexicanos con "comprensión y respeto".

El mensaje da respuesta a las declaraciones emitidas en la misma red social por el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, quien recordó que, durante su campaña presidencial de 2016, Trump atacó a los mexicanos de manera sistemática en sus discursos.

Asimismo, el sitio web Axios publicó citas donde miembros de la campaña de Donald Trump aseguran que el mismo fragmento del discurso será explotado para obtener los votos de la comunidad latina en Estados Unidos.

Para ello, se destinarán millones de dólares con el objetivo de publicar anuncios en español con la cita de la declaración emitida por el presidente mexicano.

En su conferencia matutina del 13 de julio, López Obrador dijo que mantendrá una relación de amistad con el Gobierno de Estados Unidos porque lo considera conveniente para los mexicanos. Por tanto, adelantó que no se confrontará con la Casa Blanca por este tema.