La Aduana de China detecta coronavirus en paquetes de camarones blancos de Ecuador

"El 3 de julio, el departamento de Aduanas de la ciudad de Dalian tomó muestras de un contenedor de camarones blancos sudamericanos congelados de una empresa ecuatoriana, las pruebas del SARS-CoV-2 en el exterior de tres paquetes de camarones dieron positivo", dijo a la prensa el jefe de la mencionada entidad, Bi Kexin.

El mismo día, la aduana de la ciudad de Xiamen también detectó el coronavirus en la superficie de dos paquetes de camarones blancos sudamericanos congelados producidos por otra empresa ecuatoriana.

Al mismo tiempo, las muestras tomadas de los propios camarones y del interior del paquete resultaron ser negativas.

Los expertos de la aduana china creen que los resultados de las pruebas no indican que la infección sea posible, no obstante pueden apuntar a que la seguridad sanitaria en las empresas implicadas no se respeta en su totalidad.

En este sentido, Aduanas de China decidió revocar temporalmente la licencia a las empresas ecuatorianas involucradas y prohibir la importación de sus productos.