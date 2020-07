'El hombre más peligroso': la sobrina de Trump revela detalles de la vida del presidente

El libro, titulado Too much and never enough: how my family created the world’s most dangerous man (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), retrata a una familia dividida por una serie de traumas exacerbados por una figura desalentadora: el padre de Donald Trump. El libro asegura que el patriarca "destruyó" a su hijo. Su abuelo, Fred Trump, causó, según Mary, "un cortocircuito" en la capacidad del futuro presidente de EEUU de "desarrollar y experimentar todo el espectro de las emociones humanas".

A medida que Donald Trump maduraba, su padre llegó ade su hijo, así como su aparentemente insaciable deseo de desobedecer las reglas y convenciones. Estos rasgos del carácter acabaron uniéndolos aún más cuando Donald se convirtió en su mano derecha en el negocio inmobiliario familiar.

En su obra, cuyo contenido ha sido estudiado por los periodistas de The Washington Post, Mary Trump proporciona nuevos detalles sobre las peleas y recriminaciones familiares, y añade al libro sus conocimientos como psicóloga clínica que intenta analizar la conducta de su tío.

Antes de su publicación —planeada para el 14 de julio— esta biografía familiar del presidente ya se ha convertido en un éxito de ventas si se tienen en cuenta los ejemplares reservados, lo que demuestra el interés del público en las fuerzas que acabaron moldeando la vida del actual mandatario estadounidense.

La obra de Mary Trump relata también los infructuosos intentos de su padre, Fred Jr., de ganarse el respeto de su abuelo como empleado. Donald, su hermano pequeño, lo ridiculizó como una persona que había fracasado por pasar demasiado tiempo persiguiendo su pasión —la aviación— y no involucrándose lo suficiente en el negocio familiar.

A su vez, el futuro presidente estadounidense escapó del desprecio de su padre porque "su personalidad sirvió a su propósito", escribe la autora del libro.

"Eso es lo que hacen los sociópatas: utilizan a otros para sus propios fines despiadada y eficientemente, sin tolerancia por la disidencia o por la resistencia", señala Mary, citada por el medio estadounidense.

La supuesta información sobre la ridiculización a su padre ha sido desmentida por la consejera del presidente Kellyanne Conway. El 7 de julio la funcionaria declaró que Trump había amado a su difunto hermano y siempre había hablado bien de él.

"No es su paciente, es su tío... En cuanto a los libros en general, obviamente [los hechos descritos por Mary Trump] no están demostrados. Nadie está bajo juramento", señaló Conway.

Después de haberse graduado de la escuela militar, Donald decidió estudiar una carrera en, que entonces gozaba de gran prestigio. Pero le preocupaba que sus notas no le permitiesen ingresar en ella. Mary Trump escribe que la hermana de Donald, Maryanne, "estuvo haciendo sus deberes por él" pero que no podía hacer los exámenes estandarizados.

"Para cubrir todas sus opciones, el futuro presidente estadounidense reclutó a Joe Shapiro, un chico listo con reputación de aprobar bien los exámenes, para que los hiciese por él... Donald, al que nunca le faltó dinero, le pagó bien a su amigo", alega la sobrina.

A su vez, la hermana de Joe Shapiro, Beth Shapiro, reveló en una entrevista telefónica que su hermano ya había muerto y que no conoció a Trump hasta que ambos asistieron a la escuela de Filadelfia, contradiciendo así lo relatado en el libro.

"Mi hermano nunca hizo un examen para nadie en toda su vida", aseveró.

Durante años, Donald Trump reiteró que su admisión en la entonces conocida como Escuela de Finanzas Wharton de la Universidad de Pensilvania probó que era un "súper genio", recuerda Mary. En 2019, The Washington Post entrevistó al oficial de esta institución docente y amigo cercano de Fred Jr. Confirmó que muchos candidatos a entrar en la institución fueron admitidos en aquel momento y que no vio ninguna evidencia de que Trump estuviese dotado con un don especial.

Para Donald Trump, sin embargo, "la mentira era principalmente un tipo de autoengrandecimiento con el que buscaba convencer a los demás de que era mejor de lo que realmente pensaban", escribe Mary. La autora alega que intentó entrevistar a su tío, pero que este siguió retrasando su conversación. Paradójicamente, la sobrina de Donald Trumpcon su tío.

Sin embargo, esta decayó cuando ella se enteró de que Donald Trump y sus hermanos intentaban evitar que Mary y su hermano, Fred III, recibiesen la mayor parte de lo que creían que iban a heredar de su padre. Si Fred Jr. hubiera seguido vivo, habría podido obtener el 20% de la herencia. No obstante, añade Mary, tras su muerte la familia Trump pretendía darles a sus hijos "menos de una décima parte del 1% de lo que mis tíos y tías heredaron".

Recientemente el hermano menor del presidente estadounidense, Robert S. Trump, presentó una demanda para detener la publicación del libro de Mary. La Corte Suprema de Nueva York dio orden de bloquearla temporalmente.