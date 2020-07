El Kremlin comenta el proyecto de sanciones contra Putin inspirado por un senador de EEUU

"En Washington ahora están pasando muchas cosas difíciles de explicar", dijo Peskov a Sputnik.

Por su parte, el secretario de Estado (canciller) de EEUU, Mike Pompeo, dijo que su país insta con frecuencia a Rusia a que deje de participar en la venta de armas pequeñas que ponen en riesgo a los estadounidenses en Afganistán.

"Los rusos han estado vendiendo armas pequeñas que ponen en riesgo a los estadounidenses allí [Afganistán] durante diez años. Nos hemos opuesto a eso (…) Con gran frecuencia cuando hablo con mis homólogos rusos, hablamos de Afganistán, hablamos del hecho de que no queremos que participen en esto", dijo Pompeo.

Este 1 de julio, el senador estadounidense Robert Menéndez presentó un documento para incluir en la ley de gasto anual de Defensa, que se discutirá esta semana en la Cámara Alta del Congreso de EEUU, sanciones contra el presidente Putin y el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, por las supuestas recompensas ofrecidas por Rusia a cambio de ataques contra soldados de EEUU en Afganistán.

Las restricciones suponen la congelación de activos y la prohibición de entrar en EEUU, así como la prohibición de cooperar con los sectores de defensa e inteligencia de Rusia. Sin embargo, esta cooperación de hecho ya no existe porque ambos sectores han estado afectados desde hace tiempo por distintas sanciones estadounidenses.

La semana pasada, el diario The New York Times publicó un artículo citando a funcionarios de inteligencia no identificados diciendo que al presidente de EEUU, Donald Trump, se le había presentado un informe que afirmaba que Rusia ofreció pagar a radicales vinculados con los talibanes para asesinar a las tropas estadounidenses en Afganistán.

La Casa Blanca señaló que la comunidad de inteligencia de EEUU aún no ha llegado a un consenso sobre la veracidad de las acusaciones, que Rusia y los talibanes han negado rotundamente.