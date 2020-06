Biden y Trump discrepan sobre la presunta conspiración de Rusia con los talibanes

Joe Biden y Donald Trump han protagonizado una nueva polémica. Esta vez a cuenta de un artículo del New York Times en el que Rusia es acusada de haber conspirado en secreto con el movimiento Talibán para matar a los efectivos estadounidenses en Afganistán. Pero tanto Trump como la CIA, Rusia e incluso los propios talibanes lo niegan.

Tras la publicación del artículo del NYT, el candidato a la presidencia estadounidense del Partido Demócrata, Joe Biden, calificó de vergonzosa la falta de una respuesta por parte del actual presidente de EEUU, Donald Trump.

"No solo ha fracasado en sancionar o en imponer algún tipo de consecuencias a Rusia por esta violación flagrante del derecho internacional, sino también ha continuado su vergonzosa campaña de respeto y siguió degradándose ante Vladímir Putin (...) Es una traición al deber más sagrado que tenemos como nación: proteger y equipar a nuestras tropas cuando las pongamos en peligro", lamentó Biden durante un evento en línea.

Según publicó el periódico citando fuentes anónimas de la inteligencia de EEUU, a cambio de recursos financieros los talibanes también debían atacar a las tropas estadounidenses mientras que se estaban celebrando las conversaciones de paz entre el Gobierno afgano y el movimiento Talibán.

El presidente Donald Trump, según The New York Times, fue informado sobre esto y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca incluso discutió el informe durante una reunión interinstitucional a finales de marzo del 2020, pero no autorizó ninguna respuesta.

© AP Photo / David Goldman ¿Se van o se quedan? Expertos opinan sobre el dilema de EEUU en Afganistán a esta publicación no se hizo esperar.El presidente estadounidense tachó de falsa la existencia de dichos informes y agregó que nadie le había informado ni a él ni al vicepresidente, Mike Pence, ni al jefe de personal de la Casa Blanca, Mark Meadows, sobre los ataques a las tropas estadounidenses en Afganistán.

"Probablemente sea otra noticia falsa de Times, al igual que su fracasado Russia Hoax [se refiere a las acusaciones de su supuesta conspiración con Moscú durante las elecciones del 2016]. ¿Quién es su fuente? (...)", escribió Trump en Twitter.

"Todos lo niegan y no ha habido muchos ataques contra nosotros", resumió.

Desde la propia Casa Blanca confirmaron estos comentarios de Trump.

"La directora de la CIA, el asesor de seguridad nacional y el jefe de personal pueden confirmar que ni el presidente ni el vicepresidente fueron informados sobre la supuesta recompensa ofrecida por parte de la inteligencia rusa", comentó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

¿Qué dice Rusia?

En el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia rechazaron rotundamente estas acusaciones, tildando el artículo publicado por The New York Times de noticia falsa.

"Esta es una filtración ingenua que ilustra a la perfección las escasas capacidades intelectuales de los propagandistas de la inteligencia estadounidense, que, en vez de inventar algo de mayor confianza, salen con estas tonterías. De todas maneras, ¿qué más se puede esperar de la inteligencia estadounidense, que fracasó miserablemente en la guerra de veinte años en Afganistán?", destacaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

Los diplomáticos recordaron que la inteligencia estadounidense ha estado implicada en el tráfico de drogas, ha pagado a distintos militantes por el tránsito de caravanas de transporte y se ha beneficiado gracias a la implementación de varios proyectos financiados por los contribuyentes estadounidenses.

Los talibanes defienden que no son "una herramienta de nadie"

"¿Quizás a la inteligencia estadounidense no le guste el hecho de que nuestros diplomáticos y los suyos trabajen conjuntamente para iniciar conversaciones de paz entre Kabul y los talibanes? ¡Sus sentimientos se pueden comprender: no quieren perder las fuentes de ingresos ocultos!", concluyó la diplomacia rusa.

El movimiento Talibán también desmintió las acusaciones del periódico estadounidense, enfatizando que no recibió las ofertas de Rusia sobre las que escribe The New York Times.

"Estos rumores se difunden para obstaculizar la retirada de las tropas estadounidenses, debilitar y engañar a los partidarios de la paz en EEUU y atribuir el gran heroísmo y los logros conseguidos por los afganos a los círculos extranjeros. Aseguramos a nuestra gente y al mundo entero que el Emirato Islámico no es herramienta de nadie y no se usa para impulsar metas extranjeras", escribió en su comunicado el portavoz del movimiento, Zabiulá Mujahid.