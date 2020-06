"Matar dos pájaros de un tiro": qué esconde el envío de tropas de EEUU a Polonia

Tras la decisión recientemente anunciada por el mandatario estadounidense de retirar gran parte de sus tropas en Alemania, Andrzej Duda solicitó a Trump que no deje a Europa sin sus tropas, elemento que considera clave para la seguridad del viejo continente.

Tanto es así que Polonia está dispuesta a recibir más tropas en su territorio, algo que considera útil para el hipotético caso de una agresión externa. Trump dice que "enviaremos más tropas, y ellos pagarán por ellas. Puede ser que las desplacemos desde Alemania", de donde las quiere retirar por el desequilibrio que se produce al invertir EEUU en Alemania con sus tropas y esta no aumentar su contribución a la OTAN.

El experto ruso ve en este movimiento de Donald Trump una voluntad de "matar dos pájaros de un tiro", con las elecciones presidenciales del país europeo a la vuelta de la esquina (28 de junio):

"Por un lado, apoyar a su aliado polaco Andrzej Duda: todos los sondeos le auguran la victoria, aunque es posible que quede en segundo lugar. Por otro, una parte de los militares presentes en Alemania tendrán que abandonar el país, y Trump ha confirmado, sin dar cifras concretas, que pueden ser desplazados a Polonia", comenta Borisenok.

Relativo a la referencia de Trump expresa a la necesidad de Polonia de pagar por las tropas, el profesor ruso opina que no es nada nuevo:

"Trump no sería él mismo si no hubiera dicho que Polonia pagará por ello (...). Por su parte, Duda trató de poner buena cara, diciendo que la decisión la toma EEUU, pero apoyó sin reservas al presidente estadounidense. Y ese llamamiento de no sacar las tropas de Europa seguramente gustó a Trump. El domingo, día 28, veremos si ha resultado efectiva la visita de Duda a EEUU", declara el experto.