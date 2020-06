Moscú sostiene que el libro de Bolton es un elemento del duelo político en EEUU

Este 23 de junio salió a la luz el libro de Bolton La habitación donde ocurrió: una memoria de la Casa Blanca en la que el exasesor describe en detalle su trabajo en la Administración estadounidense entre 2018 y 2019 y pretende filtrar las conversaciones no destinadas al público.

"Percibo esa publicación como elemento del duelo político interno en EEUU, como eslabón en una cadena de acontecimientos relacionados en mayor medida con la política interior de EEUU que con la exterior", comentó Riabkov.

En general, según el vicecanciller ruso, las constantes filtraciones "comprometen" la diplomacia.

Tras la publicación de ese libro, indicó, Moscú "no puede estar seguro de las próximas acciones de EEUU, cuáles contactos y en qué manera se prepararán y se expondrán al público, a menudo con un toque de escándalo".

"Ese factor impide los contactos normales", indicó Riabkov al constatar que últimamente hubo varias situaciones similares, "no doy calificaciones al libro de Bolton, no comento los casos concretos, me refiero a lo que sucede en general en EEUU, cuando los temas que, por definición, no están destinados para revelarse al público, se hacen públicos y se convierten en la comidilla del pueblo en el mal sentido de la palabra, no creemos que sea correcto".