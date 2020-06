Berlín reconoce falta de coordinación con EEUU sobre su presencia militar en el país

BERLÍN (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, calificó de complejas las relaciones actuales entre Berlín y Washington, y señaló que justo por esa causa, no resulta sorprendente que la decisión de retirar "a una parte del personal militar estadounidense de Alemania "no haya sido acordada".

Anteriormente, los medios del país norteamericano informaron que el presidente, Donald Trump, planea retirar 9.500 efectivos estadounidenses de los casi 35.000 que se encuentran en Alemania.

El portavoz del gabinete alemán, Steffen Seibert, aseguró que Berlín no recibió ninguna información oficial al respecto de Washington.

"Digamos que es algo complicado", dijo Maas en una transmisión en vivo del canal de televisión ZDF, al comentar el grado de complejidad de la relación existente hoy en día entre Estados Unidos y Alemania.

El titular precisó que, "si queda claro que semejante decisión no fue coordinada al 100% dentro del Gobierno estadounidense, entonces no es sorprendente que no se haya sido acordada con nosotros".

Según el ministro, "muchos en Washington están descontentos con la forma en que se tomó esa decisión", pero para Berlín todavía no está claro si eso ocurrirá o no, cuándo, cómo y dónde, así como revela "una gran necesidad de discutirlo con la Administración estadounidense".