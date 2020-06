Un senador ruso califica planes de EEUU para Rusia como fiebre sancionadora

Un grupo de trabajo de la fracción republicana en el Congreso de EEUU difundió el 10 de junio un informe en que recomienda recrudecer las sanciones impuestas a Rusia.

"No vale la pena estar adivinando si el Congreso aprobará esta iniciativa o no, si no aprueba esta, se promoverá otra. La fiebre sancionadora va a estallar con periodicidad, agravarse por momentos y no desaparecerá próximamente. De ahí que no debemos ocuparnos de los males de los congresistas estadounidenses, sino de la economía de nuestro propio país, pese a las sanciones", dijo Morózov.

También señaló que EEUU en su lucha contra Rusia no necesita desde hace mucho tiempo motivos ni hechos concretos.

A juicio de los políticos estadounidenses, Rusia "está minando el orden mundial" con el hecho mismo de su existencia en el mapamundi político, agregó.