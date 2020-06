La sobrina del exespía ruso Skripal duda de que se haya mudado a Nueva Zelanda

Una fuente del Gobierno británico dijo al periódico The Sunday Times que Serguéi Skripal y su hija, Yulia, tras haber permanecido más de un año en una casa protegida del servicio de inteligencia MI6, recibieron apoyo y nuevas identidades para rehacer su vida en Nueva Zelanda. Un portavoz del Ministerio del Interior del Reino Unido rehusó confirmarlo o desmentir esa noticia alegando que no comentan asuntos de inteligencia.

"No sé nada al respecto, ni me lo creo. Se habla desde hace mucho sobre su mudanza en el marco de un programa de protección de testigos, llegándose a mencionar en su momento Nueva Zelanda, EEUU y Australia, pero creo que continúan en Porton Down", dijo Victoria Skripal refiriéndose al centro de laboratorios militares cerca de Salisbery.

La sobrina de Skripal opinó que "al Gobierno británico le sale más barato mantenerles allí que en Nueva Zelanda, donde no les alcanzaría el dinero para vivir por su cuenta".

Además, requieren de observación médica que solo podrían tener en Porton Down, añadió.

"Pienso que lo de la mudanza no es más que una maniobra de distracción", concluyó.

Serguéi Skripal, exoficial de la inteligencia militar rusa reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Yulia, fueron hallados inconscientes a principios de marzo de 2018 cerca de un centro comercial en la ciudad británica de Salisbury, como resultado de lo que Londres calificó de intento de envenenamiento con una sustancia neuroparalizante.

Nada más abierta la investigación, Londres responsabilizó a Moscú de estar detrás del caso y afirmó que el agente tóxico en cuestión fue supuestamente desarrollado por químicos rusos.

Después de recibir el alta médica, Skripal y su hija fueron trasladados a un lugar secreto.

Según la Policía británica, la substancia utilizada para envenenarles provocó la intoxicación accidental de dos personas más en Amesbury, una de las cuales falleció.

Moscú rechazó de plano las acusaciones de Londres, que considera infundadas, y envió decenas notas diplomáticas al Foreign Office reclamando acceso a las pruebas para poder colaborar con la investigación, así como a los Skripal que son ciudadanos de Rusia.

Después del incidente en Salisbury, los dos Estados redujeron en grado considerable sus contactos diplomáticos.

El Reino Unido expulsó a 23 diplomáticos rusos, iniciando así una oleada de expulsiones de personal de la OTAN y otros 28 países, a lo que Rusia respondió con medidas simétricas.