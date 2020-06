AMLO responde a gobernador de Jalisco tras acusaciones por violencia en protestas por caso de Giovanni

"Tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas. No soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al Estado mexicano, no tengo yo ningún propósito de afectar a autoridades locales. […] No tengo nada que ver con lo que sucedió en Jalisco. Si el gobernador tiene pruebas, que las dé a conocer. El que acusa, tiene que probar", dijo.

López Obrador también lamentó los disturbios registrados en la manifestación por el caso de Giovanni López, al tiempo que resaltó su postura de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza.

Por otra parte, el mandatario indicó que la Secretaría de Gobernación ni la administración federal intervendrán en las investigaciones que la Fiscalía del estado de Jalisco realiza sobre la muerte del albañil, quien falleció horas después de ser detenido por la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.

"Debe de hacerse (la investigación) pero corresponde a la autoridad local y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; sólo si lo decide la fiscalía general, si hay elementos, para que intervenga la Fiscalía General, sin duda la CNDH, es que de oficio (se intervendría), pero nosotros no intervenimos", puntualizó.

El 4 de junio, Enrique Alfaro publicó un vídeo en su cuenta de Twitter, donde aseguró que los actos de violencia en el marco de las protestas por el caso Giovanni López fueron orquestadas por gente cercana al Gobierno de López Obrador y su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Este es un mensaje para el pueblo de Jalisco: pic.twitter.com/cm2kG4HO8f — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 5, 2020

"Detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco, hay intereses, muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente, dañar a nuestro estado, lastimar a nuestro estado en un momento difícil como el que estamos viviendo en medio de una emergencia sanitaria. […] Le pido al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo", acusó.

Durante las protestas en Guadalajara, capital de Jalisco, se reportaron actos de vandalismo contra el Palacio de Gobierno, la quema de patrullas y ataques contra la policía local, que resultó en seis oficiales heridos. Alfaro informó que por estos hechos 27 personas fueron detenidas, 25 hombres y dos mujeres, entre los cuales hay seis menores de edad.

Asimismo, el gobernador jalisciense aseveró que desde hace días se ha desarrollado una estrategia en redes sociales para que el caso de Giovanni López tomara fuerza a nivel nacional.

"Detrás de esta historia hay muchas mentiras que irán cayendo poco a poco, detrás de esta historia hay otras intenciones que irán quedando en evidencia con el paso del tiempo", adelantó.