Trump intenta "presionar a la OMS" para conseguir su principal objetivo político

Trump necesita encontrar a enemigos que "sean culpables de todo". En este sentido China y la OMS representan "blancos perfectos", considera Mozhegov. El politólogo recordó que el ente internacional es un organismo global y supranacional para el cual ha trabajado mucha gente del partido demócrata que "ha jugado contra el presidente republicano".

"Si Trump gana las elecciones presidenciales, creo que su retórica cambiará, tanto en relación con China como con la OMS. Pero ahora el presidente busca 'presionar' a la organización, y puede hacerlo dejando de financiarla y tratando de reformarla", aseveró Mozhegov en una entrevista con Sputnik.

Previamente el presidente estadounidense había enviado una carta al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la que dejó claro que una serie de errores consecuentes cometidos por él y por su organización a la hora de responder a la pandemia "ha sido extremadamente costosa para el mundo".

En dicho documento, cuya copia Trump publicó en su cuenta en Twitter, el político republicano destacó que el único avance posible para la OMS sería que esta fuese realmente capaz de demostrar. El mandatario estadounidense destacó que es necesario reformar la organización cuanto antes y que su Administración ya ha comenzado a abordar este tema en las negociaciones con Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"No tenemos tiempo que perder. Esta es la razón por la cual es mi deber como presidente de EEUU informarle de que si la OMS no se compromete a realizar mejoras sustanciales en los próximos 30 días, haré que mi congelación temporal de los fondos estadounidenses sea permanente y reconsideraré nuestra membresía en la organización, que en su estado actual no sirve claramente a los intereses de EEUU", concluyó Trump.

China también reaccionó al ultimátum presentado por Washington destacando que de esta manera la Casa Blanca estaba tratando de quitarse de encima la culpa por el mal manejo de la pandemia en EEUU. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, enfatizó que Estados Unidos intentó difamar a su país y que había calculado mal su estrategia antes de usar la retórica antichina para evitar su propia responsabilidad por la crisis sanitaria.

"El susodicho mensaje del líder estadounidense está lleno de insinuaciones y conjeturas. Pero son inútiles los intentos tanto de inducir a error a la opinión pública como de denigrar los esfuerzos adoptados por China para controlar la epidemia", dijo el diplomático.

En abril, el presidente de EEUUdejó temporalmente de financiar a la OMS, acusándola de no haber respondido lo suficientemente rápido a la expansión del coronavirus y de no haber informado a tiempo sobre su amenaza a la comunidad internacional.

Estas críticas fueron presentadas después de que la crisis sanitaria empezase a empeorar en EEUU. A día de hoy el país norteamericano ocupa el primer lugar en el mundo en número de contagios y de casos mortales causados por la expansión del brote de coronavirus. A su vez, el presidente estadounidense fue duramente criticado por haber introducido muy tarde las medidas necesarias para prevenir su propagación.