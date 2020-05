Trump asegura no tener responsabilidad en la fallida incursión marítima en Venezuela

"No, no tengo nada que ver con eso. De hecho, si yo quisiera ir contra Venezuela no lo haría en secreto. No enviaría un grupo pequeño, [sino que] convocaría a un ejército", dijo el mandatario en entrevista para la cadena Fox News.

Trump aseguró que quienes realizaron el intento de invasión pertenecían a "un grupo solitario".