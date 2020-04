Polémica en España: acusan al Gobierno de intentar censurar la información

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público encargado de realizar encuestas de amplia muestra a nivel nacional cada tres meses, en su último estudio pregunta sobre la conveniencia de "prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y medios de comunicación social", y remitir sólo la información sobre la pandemia de COVID-19 a los canales oficiales.

La polémica está servida, pues si bien es cierto que el volumen de información falsa que circula por las redes es muy grande, los partidos de la oposición parlamentaria asumen la pregunta que plantea el CIS como un primer paso a la instauración de una norma que. A la pregunta del CIS, dirigido José Félix Tezanos, sociólogo afín al PSOE y objeto de todo tipo de críticas desde que asumiera el cargo en 2018, hasta un 66,7% de los encuestados respondió afirmativamente, mientras que un 30,8% opinó que "no debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información". El 5,9% restante no sabe o no contesta.

La pregunta estaba encuadrada dentro del estudio demoscópico trimestral del centro, cuya encuesta principal se centra en la intención de voto. De este modo, este último trabajo del CIS se añade a la atmósfera enrarecida de los últimos días, puesto que parte del espectro político español también alberga dudas sobre la conveniencia de aplicar en el país sistemas de control ciudadano mediante aplicaciones digitales con el fin de marcar un mapa de los contagios de COVID-19 y su movilidad.

Las preguntas del CIS. El grado de indignidad al que están llegando Tezanos y los suyos es difícilmente superable.

Qué vergüenza. Qué vergüenza. pic.twitter.com/qQKTC6TwFw — Marta Rivera (@CiudadanaMartaR) April 15, 2020

En definitiva, tanto el Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos (C's), así como los editoriales y artículos de opinión de la prensa conservadora, acusan al Gobierno de coalición de intentar establecer en España un sistema totalitario con un control de tipo orwelliano de su sociedad. El Gobierno también ha suspendido la actividad de su Portal de Transparencia, una herramienta digital con la que los ciudadanos pueden preguntar sobre su gestión.