Alemania condena la decisión de suspender la financiación de la OMS tomada por EEUU

"Designar al culpable no ayuda. El virus no conoce fronteras. Debemos trabajar en estrecha colaboración contra COVID-19. Una de las mejores contribuciones sería fortalecer a las Naciones Unidas, especialmente a la OMS que no tiene fondos suficientes, por ejemplo, mediante el desarrollo y la distribución de sistemas de prueba y vacunación", dijo Maas en su cuenta de Twitter.

Schuldzuweisungen helfen nicht. Das Virus kennt keine Grenzen. Wir müssen gegen #COVID19 eng zusammenarbeiten. Eine der besten Investitionen ist es, die @UN, allen voran die unterfinanzierte @WHO, zu stärken, z.B. bei der Entwicklung und Verteilung von Tests und Impfstoffen. https://t.co/ugVbnZFx7R — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) April 15, 2020

El 14 de abril Trump ordenó detener la financiación de su país a la OMS, a la que acusó de mala gestión y encubrimiento de la crisis del COVID-19.

Trump dijo que la confianza de la OMS en los inicialmente falsos datos de China sobre el coronavirus pudo haber multiplicado por 20 la cantidad de casos en todo el mundo.

El mandatario agregó que EEUU seguirá trabajando con la OMS para ver si puede llevar a cabo reformas significativas.

EEUU es el país más afectado por el COVID-19, con 609.500 casos confirmados, entre ellos 26.057 decesos, según la Universidad Johns Hopkins.