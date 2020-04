"Fui un idiota": cómo los políticos se saltan sus propios consejos de confinarse en casa

Reino Unido

El secretario de Comunicaciones del Reino Unido, Robert Jenrick, el hombre clave en la lucha que libra el Gobierno británico contra el coronavirus, violó su propio consejo de quedarse en su domicilio y viajó a una casa de campo de su familia situada a más de 240 kilómetros de Londres para estar con su esposa y sus hijos.

"He estado trabajando en Londres creando un sistema que proteja a los grupos más vulnerables del coronavirus. Cuando pude trabajar desde casa fui inmediatamente allí para estar con mi esposa y ayudarle a cuidar de nuestros tres hijos. Estaré en la casa de mi familia hasta que el Gobierno no me aconseje desplazarme o hasta que no sea necesario que me presente personalmente en Westminster", destacó el político, citado por el tabloide británico Daily Mail.

Esta no es la primera vez que Robert Jenrick viola las restricciones por las que él mismo aboga. Recientemente el periódico The Guardian reveló que el titular de Comunicaciones fue a Shropshire, una localidad situada a más de 64 kilómetros de su casa, para llevar algunos bienes esenciales, incluidas las medicinas a sus padres. Lo hizo a pesar de que los ancianos, de 69 y 79 años, vulnerables frente al coronavirus, ya habían estado recibiendo la ayuda de su comunidad, informó el medio.

Nueva Zelanda

A su vez, el ministro de Salud de Nueva Zelanda, David Clark, fue duramente criticado por haber llevado a su familia a una playa ubicada a unos 20 kilómetros de su casa. Esta no es la única infracción que ha cometido. Fue además fotografiado mientras iba en bicicleta por una localidad a unos 2 kilómetros de su domicilio.

"Mientras pedimos a los neozelandeses que hagan sacrificios históricos, he defraudado al equipo. He sido un idiota y entiendo por qué la gente se enojará conmigo. Como ministro de Salud, es mi responsabilidad no solo seguir las reglas, sino también servir de ejemplo para los demás... Me he disculpado ante la primera ministra por mi falta de juicio y le ofrecí mi renuncia", aseveró el político.

Sudáfrica

Un caso parecido tuvo lugar en este país africano cuando la ministra de Comunicaciones, Telecomunicaciones y Servicios Postales,, se saltó las restricciones y almorzó con un amigo durante la cuarentena. A pesar de que se disculpó por su conducta, el presidente, Cyril Ramaphosa, la suspendió de su cargo durante dos meses, privándola así de su salario mensual.

"El cierre nacional exige un respeto absoluto por parte de todos los sudafricanos. Los miembros del Ejecutivo nacional tienen una responsabilidad especial a la hora de dar ejemplo a los demás sudafricanos, que son quienes tienen que realizar grandes sacrificios", aseveró el presidente, citado por los medios locales.

España

A su vez, el vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, participó en marzo en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros a pesar de haber guardado cuarentena por el riesgo de contagio. Según Iglesias, el propio presidente le había convocado a este evento porque no se podía habilitar legalmente la opción telemática.

"Era mi deber acudir y lo he hecho siguiendo un protocolo sanitario organizado por Moncloa según las indicaciones de Sanidad, que hemos cumplido a rajatabla", explicó el político en su cuenta en Twitter.

Fuentes del Gobierno destacaron que Iglesias "veía necesario" defender presencialmente las medidas más contundentes que debían proteger a los trabajadores ante la emergencia sanitaria. Antes de este incidente dos colaboradoras de Iglesias, la responsable de Política Territorial, Carolina Darias, y la de Igualdad, Irene Montero, habían dado positivo por COVID-19. Ni Darias ni Montero asistieron a aquella reunión.

Brasil

En el mismo mes el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue más allá de solo saltarse las restricciones. Participó en una marcha que se celebró el 15 de marzo en Brasilia contra el poder Legislativo y Judicial, alentando a miles de personas a tomar las calles. De esta manera el mandatario brasileño ignoró la recomendación de las autoridades sanitarias de evitar participar en eventos sociales.

La reacción a su actitud poco responsable no se hizo esperar. El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, la tildó de "inadecuada e impropia". La respuesta de los internautas tampoco se quedó atrás.

"Bolsonaro apoyando las manifestaciones a favor del cierre del Congreso. Saludándose y sacando selfis con la gente. Desacreditando las recomendaciones de su propio Ministerio de Salud", escribió en Twitter la usuaria Amaramara, acompañando su tuit con un vídeo del mandatario brasileño rodeado de una multitud.