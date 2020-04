¿Es posible aplicar un 'Plan Marshall' sugerido por AMLO en los países pobres?

López Obrador sostuvo el 4 de abril una videollamada con Larry Fink, presidente del fondo de inversión BlackRock, en la cual intercambiaron puntos de vista sobre la situación económica mundial a partir de la pandemia de COVID-19.

"Lo tercero que le planteé es que se requiere un plan de apoyo a los países en vías de desarrollo, las economías emergentes y sobre todo para los países pobres, se requiere una especie de 'Plan Marshall', se lo planteé", indicó el mandatario.

En ese diálogo, el mandatario también consideró que instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial deberían impulsar estrategias de cooperación para el desarrollo de las economías emergentes.

"Yo no veo nada, no escucho al Fondo Monetario Internacional, no escucho al Banco Mundial, a lo mejor como estoy muy atareado, más de lo normal, no estoy viendo noticias, pero, de apoyo,, sino cooperación para el desarrollo", enfatizó.

Expertos consultados por Sputnik coincidieron con este planteamiento, aunque consideraron compleja su materialización a partir de las tendencias actuales, cada vez más concentradas en la atención local de la emergencia sanitaria.

"La Unión Europea es una muestra, puesto que hay diferencias respecto a las políticas que deben adoptarse para ayudar a los países que tienen mayores dificultades, como son España e Italia", destacó Carlos Javier Cabrera Adame, profesor de la facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por su parte, Enrique Dussel Peters, profesor e investigador de la UNAM, subrayó que sería fantástico que los países desarrollados brindaran su apoyo a otras naciones, pero "las reacciones hoy en día para enfrentar a la pandemia son, sobre todo, a nivel local, regional y nacional. La dimensión global ha sido secundaria".

Al respecto, Dussel Peters consideró que las organizaciones internacionales "han hecho lo que han podido", aunque mencionó que los problemas económicos del mundo serán resueltos una vez que se descubran tratamientos para curar la COVID-19. Agregó que los esfuerzos de este tipo muestran, de nueva cuenta, una tendencia hacia la atención con alcances en lo local.

"Me temo que hoy la situación [de atención al coronavirus] incluso es contraria a eventos a nivel nacional. Lo que se está viendo en Estados Unidos, en la Unión Europea, son medidas que están poniendo en cuestión el ámbito nacional: medidas a nivel local, estados que están impidiendo la entrada de individuos de otros estados", comentó.

Cabrera Adame resaltó la importancia de que se desarrollen políticas globales de atención a la pandemia, aunque en su opinión, "las declaraciones de López Obrador las veo como llamados para poder acceder a medicamentos, a alimentos básicos, a que no haya restricciones. Lo observo como llamados a la buena voluntad, pero que no tienen un mecanismo para hacerlos vinculantes".

Dussel Peters coincidió que puede ser que en el mediano plazo se consolide una política de cooperación internacional respecto al tema dado que se trata de la propagación global de este nuevo coronavirus.

"Si lo solucionas a tu nivel local, pero tu municipio enfrente no tiene los mismos recursos, te va a afectar en algún momento. Pero no estamos con la capacidad política, cultural y económica para hacerlo", comentó.

Finalmente, ambos expertos brindaron algunas perspectivas sobre la aplicación de planes internacionales para enfrentar la crisis económica resultante de las medidas contra el coronavirus. Ambos mencionaron que China puede asumir un papel central en este esfuerzo, a partir de su avance en el combate a esta enfermedad.

"Hoy el único país que está en capacidades de ayudar es China, que está cooperando en términos de respiradores, ventiladores, máscaras, porque tiene una capacidad productiva y de financiamiento de cooperación, y porque ha logrado un avance en el control de la crisis de la COVID-19 muy significativa. Pero Corea del Sur, Japón y Estados Unidos no están en condiciones de hacer lo mismo, pues están ensimismados en sus propias crisis por la enfermedad", refirió Dussel Peters.

Cabrera Adame, a su vez, llamó a que las Naciones Unidas asuman un rol más activo para crear mecanismos eficientes que permitan la cooperación internacional, en particular para las economías de los países más pobres.

"Los países pobres van a ver afectada de una manera muy significativa su economía, que tendrá mayores consecuencias en la población pobre, que es la mayoría en estos países. [Por eso,] debería haber desde la ONU reuniones para instrumentar mecanismos de ayuda, así como una política global que permita enfrentar en todos los ámbitos la pandemia que estamos viviendo", concluyó.

Durante su conferencia matutina del 6 de abril, López Obrador destacó que, con esa intención, México llevó ante las Naciones Unidas una propuesta para intervenir en el mercado de medicinas y equipos médicos para atender la crisis por el coronavirus. En el mismo marco, destacó que esa iniciativa también fue discutida por él con el presidente de BlackRock.