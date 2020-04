El Ministerio de Defensa ruso rechaza publicaciones "rusófobas" del diario italiano La Stampa

El pasado 22 de marzo, el periódico publicó un artículo citando a fuentes anónimas que afirman que el 80% de la ayuda que envía Rusia a Italia para combatir al coronavirus "es totalmente inútil o poco útil" para el país europeo.

El medio "intenta desacreditar la misión de Rusia, que respondió a un pedido de ayuda del pueblo italiano que está afrontando una calamidad", expresó Konashénkov.

La Stampa, según el portavoz militar ruso, "en sus materiales manipula las más sucias noticias falsas rusófobas de los tiempos de la Guerra Fría citando ciertas 'opiniones' de 'fuentes de alto rango' anónimas".

Konashénkov subrayó que el Gobierno ruso está prestando a Italia una "ayuda altruista".

Puntualizó que "ninguna agresión" será capaz de hacer que Rusia suspenda su asistencia al pueblo italiano.

Agregó que para los expertos militares rusos que ahora están en el país europeo el beneficio máximo será "las vidas salvadas y la salud del mayor número posible de ciudadanos" italianos.

Rusia envió ocho brigadas de médicos y personal de enfermería a Italia, el país europeo más golpeado por la pandemia del coronavirus.